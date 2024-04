Il primario del Sant’Orsola sul ferito 35enne: "Siamo preoccupati per il quadro respiratorio"

Uno dei feriti della centrale idroelettrica di Bargi, arrivato al Sant’Orsola martedì pomeriggio già intubato, è ancora in prognosi riservata, ma "ci troviamo in un quadro di stabilità clinica". A dirlo è il primario Tommaso Tonetti (foto), direttore della Terapia Intensiva polivalente: "Stiamo mantenendo il giovane di 35 anni, che non ha riportato ustioni a livello cutaneo, intubato e ventilato meccanicamente – spiega –. Desta preoccupazione il quadro respiratorio".

Ancora non è chiaro cosa l’operaio, residente in provincia di Bologna, abbia inalato al momento dell’esplosione e nelle ore a seguire. Ipotizzare quando verrà sciolta la prognosi, quindi, è complesso: "Siamo in una fase ancora precoce – ammette Tonetti –. Ma stiamo riuscendo a mantenere una stabilità clinica dei parametri respiratori e vitali".

Al momento, il paziente rimane sedato. Come da prassi, "i parenti sono stati informati", conclude il professore.

m. m.