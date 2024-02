Il primario Rocca: "Siamo già al lavoro"

Professor Rocca, di che tipo di assistenza avranno bisogno ora i quattro piccoli pazienti arrivati da Gaza?

"Si tratta di bambini che hanno prevalentemente problematiche dovute a fratture. In parte sono stabilizzate, in parte vanno invece riviste. Sono pazienti molto piccoli, come detto, basti pensare che uno di loro ha poco più di un anno. E noi ci siamo".

Gino Rocca, direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia pediatrica del Rizzoli, racconta con fiducia e sensibilità il lavoro di accoglienza, assistenza e cura che il personale specializzato dell’Istituto ortopedico sarà chiamato a compiere per aiutare i bimbi arrivati ieri dalla Palestina.

Per ora sono arrivati in quattro, mentre all’inizio si parlava di una quindicina di pazienti...

"Ad oggi ufficialmente ci hanno parlato solo di quattro arrivi, poi bisognerà vedere come la prefettura gestirà la cosa, come gestira cioè le opzioni di organizzazioni e distribuzione dei pazienti tra le varie strutture del territorio italiano".

Ora quali saranno i prossimi passaggi?

"Abbiamo ricevuto subito le varie cartelle con i dati anagrifici e le diverse patologie, oltre al nome e ai riferimenti dei loro accompagnatori. In una parte del mio reparto, in quella che viene chiamta ala Sud, abbiamo allestito per tempo le camere per gestire l’accoglienza, tenendo sempre conto anche degli accompagnatori e non soltanto dei bambini: è fondamentale".

Poi?

"Il primo approccio sarà quello di valutare la vera entità e dimensioni delle problematiche. Se sarà il caso, cioè, di programmare un approccio chirurgico per far equalcosa e mettere in sicurezza i problemi che hanno avuto, oppure no".

Di che traumi parliamo, nello specifico?

"Si tratta di fratture o comunque difficoltà legate a traumi da scoppio. Ma ci vorrà tempo: bisogna visitarli con calma e procedere seguendo tutti i passaggi. L’intero reparto è stato allertato e tutti hanno garantito la massima disponibilità e la massima attenzione".

Un corridoio umanitario che vuole tendere la mano ai più fragili. Era già successo con i profughi ucraini in fuga dal conflitto?

"Sì, abbiamo avuto già esperienze di questo tipo. Ma va anche detto che, in quell’occasione, si trattava di un’operazione più sfumata, messa in campo grazie ad associazioni e soggetti terzi. Qua invece siamo stati coinvolti direttamente dal ministero degli Interni, è stato un ponte più strutturato".