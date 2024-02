Il primo a riceverlo: "Sono tornato alla vita"

"Sono tornato a vivere". Queste le parole, commosse, di Gabriele Selmi, 66 anni, ex direttore di banca, residente a Castelfranco Emilia: è lui il primo paziente italiano al quale è stato inserito il nuovo pacemaker per la cura del Parkinson.

Quando si è accorto di essere ammalato?

"Otto anni fa ho visto che la mano destra tremava leggermente e il braccio si era irrigidito, allora mi sono rivolto a un neurologo che mi ha diagnosticato il Parkinson"

Come ha reagito ?

"Attività fisica, come mi è stato consigliato dai medici, per cercare di contrastare il più possibile gli effetti. Poi siamo arrivati a gennaio di quest’anno quando i professionisti del Bellaria mi hanno consigliato l’intervento".

Che cosa è cambiato?

"Tutto, la mia vita. Avevo un tremore piuttosto forte al braccio destro e questo tremore, adesso, non c’è praticamente più. Era molto invalidante, dovevo tenere sempre ferma la mano. Dopo le prime verifiche abbiamo trovato la misura giusta, in pratica è stato come accordare un pianoforte".

Adesso cosa farà?

"Da lunedì tornerò in palestra, in piscina, farò ginnastica. Tutto quello che facevo prima, insomma".

Quando le hanno proposto l’intervento ha avuto qualche timore?

"Avevo preso questa decisione e sono andato fino in fondo e l’ho fatto non solo per me, ma anche per la mia famiglia, per cercare di non essere di peso in un futuro".

Qualche sogno da realizzare dopo questo traguardo?

"Riuscire a fare la traversata dello Stretto di Messina a nuoto, che ogni anno l’associazione dei parkinsoniani organizza in settembre. Sarebbe un punto di arrivo incredibile. Vediamo se ce la faccio".

Monica Raschi