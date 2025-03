Il primo album di Anna Castiglia

La giovane cantautrice Anna Castiglia è finalmente pronta e il suo primo album Mi piace è finalmente fuori, oscillando tra momenti di leggerezza e profondità, riflessioni sulla nostalgia. L’occasione per ascoltarlo dal vivo sarà il concerto di stasera, al Locomotiv (alle 21.30) Musicalmente, spazia dal pop e R&B a influenze samba, swing e gipsy.

"Più che un album, si può definire una raccolta o, ancora meglio, una playlist, perché non c’è un concept dietro ma la convivenza variegata di canzoni lontane e diverse, sia per il genere musicale sia per il periodo in cui sono nate. Alcune risalgono a cinque anni fa, altre a pochi mesi prima della fase di produzione – commenta Castiglia – Sembra un caos, ma è una sorta di albero genealogico che serve a presentarsi completamente al pubblico"