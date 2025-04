Il primo comitato misto. Cittadini e negozianti:: "Un’alleanza forte per il nuovo Pilastro"

"Insieme per un nuovo Pilastro". Più di un auspicio. Più di uno slogan. Più di un semplice obiettivo. È il nome del primo comitato misto tra cittadini e commercianti, nato sotto l’egida di Confcommercio Ascom per migliorare la qualità della vita di chi vive, lavora e fa impresa in zona. Società civile, forze sociali e attività economiche insieme in nome del Pilastro.

IL COMITATO

Residenti, lavoratori e imprese hanno deciso così di unire le forze per dare un volto nuovo al quartiere, più centrale e meno periferico, condividendo ambiti e linee di azione da mettere in campo per il bene della comunità. A guidare l’associazione, senza scopo di lucro e apartitica, sarà la cittadina Barbara Scanni, con il supporto del vicepresidente Liborio Spagnolo e dei consiglieri Marco dello Preite, Sofia Cacciari, Ernesto Urbani e Cinzia Foli. Focus anche sull’edilizia pubblica e sulle palazzine Acer, molto presenti nel quartiere, che "vanno recuperate e valorizzate".

L’AGENDA

Nell’agenda di ‘Insieme per un nuovo Pilastro’ entra infatti prima di tutto il tema casa: per questo, nelle prossime settimane, il comitato chiederà un incontro ad Acer per avviare un confronto sul patrimonio immobiliare gestito dall’ente al Pilastro. L’associazione, d’intesa con Confcommercio Ascom, lavorerà anche per implementare le attività di controllo del territorio, in un’ottica partecipata, integrata e sempre "di prossimità", favorendo così la vivibilità del quartiere e una piena fruibilità dei suoi spazi. Ma le politiche abitative e la sicurezza sono solo alcuni degli ambiti di azione dell’associazione, che punta ad un impegno a 360 gradi: si rafforzerà lo sforzo comune sia per riempire i vuoti commerciali, che rappresentano un fattore di degrado, attraendo laddove possibile nuovi investimenti, sia per migliorare la qualità architettonica generale del quartiere, a cominciare dagli arredi, dall’illuminazione, dal verde.

GLI EVENTI

Grande attenzione sarà riservata al tema del recupero, della cura e della valorizzazione dello spazio pubblico, a cominciare dalle aree verdi. Ed è proprio in uno dei ‘polmoni verdi’ del quartiere che si svolgerà un evento dedicato al Pilastro, in concomitanza di un anniversario speciale: il 9 luglio il rione ‘compirà’ 59 anni, da festeggiare con un momento di aggregazione, incontro e socialità aperto a tutti. "Un evento speciale che partirà dal pomeriggio fino a mezzanotte per animare il Pilastro con iniziative e incontri all’insegna della socialità, dello sport, della cultura e dell’intrattenimento per dare la sensazione di una comunità che si ritrova", spiegano da Ascom. Non solo: proprio per cementare il rapporto con le forze dell’ordine, durante l’inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri al Pilastro – luogo ricco di significato per Bologna – si terrà un secondo evento sempre promosso dal comitato e da Ascom proprio per "sottolineare l’importanza della presenza dello Stato attraverso la caserma dell’Arma, a garanzia di tutti i commercianti e i residenti.

L’ASSOCIAZIONE

Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom, commenta con soddisfazione la nascita del comitato. "È la prima realtà mista tra commercianti e residenti che costituiamo nella provincia di Bologna – sottolinea Tonelli –. Io ed Enrico Postacchini (presidente di Confcommercio, ndr) abbiamo preso questa decisione proprio per la particolarità della zona Pilastro: una zona nella quale c’è bisogno di creare un’alleanza fortissima tra residenti e commercianti. Il Pilastro presenta una socialità molto alta e opportunità forti, ma ha anche bisogno di essere rilanciato. Si tratta del primo comitato di questo tipo, ma non è detto che sia l’ultimo".

LE PERIFERIE

"Sempre di più ci rendiamo conto di come la società bolognese cambia e si trasforma – prosegue il direttore generale di Confcommercio –: c’è bisogno di sostenere chi vive e lavora in questa zona, un contesto che ci interessa particolarmente perché è la periferia della nostra città. E qui occorre creare le condizioni per una vivibilità a 360 gradi dei bolognesi. Queste non devono essere soltanto ‘zone dormitorio’, ma anzi devono vivere di iniziative e di socialità. Ovviamente c’è bisogno un asse forte con tutte le istituzioni: lavoreremo assieme all’amministrazione comunale, al Quartiere e ad Acer proprio perché vogliamo guardare nel merito ai temi sociali e di sicurezza. non da ultimo, l’importanza del verde, che al Pilastro ha una presenza importante: il nostro verde va curato, mantenuto e reso protagonista. Non ci deve essere spazio per gli spacciatori, ma un luogo ritrovato come successo in questi mesi di progetto in piazza XX Settembre per creare le condizioni di una normalità e di una vita diverse da quelle attuali".