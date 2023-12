Il primo maxi assegno per la Torre. Emil Banca dona cinquantamila euro

Il sindaco arriva ai piedi della Garisenda e dell’Asinelli intorno alle 11.30 di mattina. Ad aspettarlo c’è Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca: in mano stringe un enorme assegno bianco, su cui sopra sono stampati a caratteri cubitali la cifra pronta per essere trasferita, la data di esecuzione, l’intestatario e la causale: "Restauro Due Torri". Emil Banca dona così al Comune 50mila euro: è la prima, grande offerta all’interno della raccolta fondi lanciata da Palazzo d’Accursio – anche attraverso l’Art Bonus – per contribuire all’operazione salva-Garisenda. "Siete i primi", ripete sorridendo Matteo Lepore, mentre l’auspicio è che il maxi gesto dell’istituto di credito sia soltanto l’avvio di una lunga serie. E che serva, quindi, da segnale verso le altre realtà.

"È un momento importate per la città e una banca di credito cooperativo come Emil Banca ha il dovere di intervenire a favore del proprio territorio – puntualizza subito Galletti –. Spero che questo sia un esempio seguito da tanti altri, aziende private e banche: la forza di un territorio è data proprio dalla coesione, da questo modello di sussidiarietà, dove il privato e il pubblico lavorano insieme per risolvere i problemi della città e soprattutto dei cittadini. Noi abbiamo donato una somma importante. E siamo sempre al fianco dell’amministrazione".

Soddisfatto il sindaco Lepore, che prima ironizza ("Sono sterline", dice prima di guardare l’importo ed esclamare: "Solo?") e poi si fa serio: "Ringrazio in maniera sentita Emil Banca, il presidente Galletti e tutto il sistema cooperativo: siamo di fronte a un gesto di grande generosità e impegno".

"Questi 50mila euro sono un contributo importante, che metteremo all’interno del fondo per la salvaguardia delle Due Torri, a partire dalla Garisenda – prosegue il primo cittadino –. Sono tanti gli imprenditori che hanno già donato e tanti altri stanno telefonando per avanzare proposte e promesse. Sappiamo che è un momento difficile per i bilanci delle imprese, perché si chiude l’anno e ne inizia un altro. Molte imprese doneranno a inizio 2024 e le promesse di donazioni che stanno arrivando sonoramente importanti".

Il crowdfunding a favore della torre malata è partito e, anche se non è ancora tempo dei primi bilanci, il sindaco ci tiene immediatamente a "ringraziare Bologna": "Come sempre la nostra città sta rispondendo con grandissima attenzione quando si parla di beni comuni – conclude il sindaco –. La Garisenda e l’Asinelli sono i nostri beni più importanti a livello monumentale e identitario. Anche i cittadini stanno donando attraverso il conto corrente messo a disposizione dal Comune e, a partire dai prossimi giorni, potranno farlo allo stesso modo tramite una piattaforma ad hoc. Queste donazioni sono assolutamente volontarie e ci permettono di utilizzare meno i fondi presenti nelle casse del Comune, che ricordo non stampa moneta, ma utilizza la fiscalità generale".

Una mattinata importante all’insegna del senso di appartenenza e della generosità, dunque, mentre i passanti si fermano sotto la Garisenda, guardano il gruppetto con l’assegno al centro e chiedono: "Ho sentito che c’è un rischio di crollo, ma succederà davvero?".