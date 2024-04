Il primo negozio di Fabbri inaugura in via Rizzoli: "Più vicini ai bolognesi"

"Sempre più nel cuore di Bologna". Nicola Fabbri, ad di Fabbri 1905, ha simbolicamente tagliato il nastro del primo negozio dell’azienda in via Rizzoli 40 C. All’inaugurazione c’erano l’assessora all’Economia di vicinato e al Commercio Luisa Guidone, il consigliere comunale Vincenzo Naldi, la presidente del Quartiere Santo Stefano Rosa Amorevole e la vice comandante della polizia locale Antonella Sava. "È per noi un vero onore – ha aggiunto Fabbri – avere qui le più alte cariche cittadine, che con la loro presenza testimoniano il legame tra Fabbri e il suo territorio. L’apertura del negozio, che auspichiamo possa essere il primo di molti, è per noi un sogno che si realizza, perché ci permette di essere ancora più vicini alle persone. Siamo un’azienda di famiglia che da oltre 100 anni porta la dolcezza nelle case degli italiani e che oggi apre finalmente le porte della propria ‘casa’ per mostrare i suoi tesori dal vivo". "Il Comune ha partecipato con grande entusiasmo – ha affermato Guidone – al progetto, che rappresenta l’avvio di una nuova forma di collaborazione tra pubblico e privato, non solo perché l’apertura del primo negozio di un marchio storico, prestigioso e caro alla città ha valorizzato un angolo suggestivo e ricco di fascino, caro ai bolognesi e ai turisti, ma anche perché l’impegno dell’azienda si è esteso al ripristino e alla pulizia di angoli del quartiere".