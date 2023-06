Il primo scivolo donato dai genitori

Primo obiettivo raggiunto da parte del Comitato genitori di Monte San Pietro che sabato ha consegnato alla municipalità uno scivolo multistruttura che va ad arricchire la dotazione per bambini nel parco della scuola materna di via Bignami, a Monte San Giovanni. "Da un anno abbiamo voluto allargare il nostro obiettivo, pensando non solo al bene e alla felicità dei bambini che frequentano il nostro Istituto comprensivo, impegnandoci anche nulla valorizzazione di tutto il territorio", spiegano i genitori che in accordo con l’amministrazione hanno avviato una raccolta fondi intitolata ‘insieme sullo scivolo’ con l’obiettivo di raccogliere complessivamente 20mila euro da destinare all’acquisto e all’installazione di due moderni scivoli scivoli per altrettanti parchi.