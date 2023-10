Il problema del caro affitti . L’altro lato della medaglia

Gli studenti in cerca di casa non trovano a causa degli affitti troppo alti che non possono sostenere. Dall’altro lato ci sono proprietari senza garanzie i quali si ritrovano con affittuari pretenziosi, irrispettosi e non curanti dei termini dei contratti. Se la legge permettesse uno sfratto veloce sicuramente gli affittuari si sentirebbero più tutelati e potrebbero garantire migliori condizioni di affitto.

Gabriella Bravi