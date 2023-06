Il problema è uno, le soluzioni diverse

Stefano Cavedagna (sopra), capogruppo di Fd’I in Comune: "Noi da un anno e mezzo chiediamo soluzioni per limitare il rumore, la nostra posizione è chiara. Voi negli ultimi 70 anni avete causato il problema e non lo avete risolto. Ora puntate il dito contro il Governo Meloni, ma almeno date il tempo di fare il tavolo mercoledì".

Il portavoce della Lega, Giulio Venturi (sopra): "Fermare i voli notturni è troppo dannoso per l’economia della città. Meglio agire sull’insonorizzazione degli appartamenti facendo un censimento degli edifici e concedendo contributi grazie ai fondi Iresa". Nicola Stanzani (sotto), capogruppo FI: "Il sindaco è entrato a gamba tesa sul problema, ma la gestione di un aeroporto è complicata. Il problema va risolto prendendo sul serio il tema della salute, ma anche quello del lavoro e dello sviluppo. Non vanno messe in contrapposizione le due cose". Il consiglio comunale si schiera con il sindaco e sottoscrive la richiesta di fermare i voli notturni. Ma si spacca il centrodestra, con Lega e Fd’I che votano diversamente.