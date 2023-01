Il procuratore Amato "Mafie e trafficanti sono il vero pericolo Loro gestiscono la rete"

di Federica Orlandi Gli elicotteri che a luglio hanno svegliato la città, diretti a eseguire gli arresti dei "sodali" del narcotraffico con sede alla Barca. Trentquattro arresti. Appena due mesi prima, la retata al Pilastro: venti in manette, tra cui la famiglia della famosa scampanellata del leader del Carroccio Matteo Salvini ("Scusi, lei spaccia?"). Poi ancora, le sedici condanne arrivate a ottobre per gli spacciatori del circuito "calabrese e albanese", con sede sempre alla Barca, e i processi in corso per i gruppi smantellati in Bolognina. Insomma, in questi anni la Procura si è concentrata moltissimo sulla lotta alla droga. "Dal mio arrivo a Bologna ho pensato che il contrasto allo spaccio di strada fosse necessario e che questo si potesse fare soprattutto agendo direttamente sulle associazioni che distribuiscono la sostanza ai piccoli pusher – riflette il procuratore capo Giuseppe Amato –. E il lavoro della Direzione distrettuale antimafia (la Dda, ndr) in questo senso è stato positivo, come testimoniano le indagini chiuse, i processi in corso e anche le sentenze stabilite dai giudici, che danno per lo più ragione al nostro lavoro. La lotta allo spaccio però richiede uno sforzo notevole di risorse umane ed economiche, per esempio per gli strumenti necessari alle...