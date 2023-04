Il procuratore: "Le indagini hanno la priorità"

Dopo la notizia dell’arresto del medico Giampaolo Amato, ad un anno e mezzo dal presunto omicidio della moglie Isabella Linsalata, Silvestro Ramunno, presidente regionale dell’Ordine dei Giornalisti, e Matteo Naccari, presidente Aser, hanno scritto una lettera al procuratore Giuseppe Amato (foto). "Ci sembra che la notizia della presenza di un presunto femminicida sia di grande rilevanza per l’opinione pubblica, ma non è stata resa nota. Così come è di interesse pubblico conoscerne l’identità, ma è stato difficile accertarla", hanno scritto Ramunno e Naccari, facendo riferimento alla norma Cartabia sulla ‘presunzione di innocenza’: il caso bolognese "è emblematico delle problematicità della Riforma Cartabia per la stampa", perché "in un paese democratico è la libera stampa che sceglie cosa è rilevante e cosa lo è meno". Per il procuratore, invece, "l’ufficio, a livello informativo, si è mosso nel rispetto della normativa sulla presunzione di innocenza che, piaccia o no, è legge dello Stato. Ci sono le inderogabili esigenze delle indagini, che, per essere fruttuose, devono essere compiute nel riserbo e non sulle pagine dei giornali. Si dimentica che l’interesse inderogabile che va sempre tutelato è solo quello della efficienza delle investigazioni. La cronaca viene dopo, a tacer d’altro, perché l’intempestività di una notizia può pregiudicare lo stesso esito del riscontro giudiziario". Il procuratore si domanda poi se la pubblicizzazione di passaggi dell’ordinanza "abbia soddisfatto realmente la cronaca, o non abbia finito con il ledere la posizione di terzi, estranei alla vicenda".