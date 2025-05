Il prof Federico Cinti legge Dante Alighieri e spiega il mito di Ulisse

Incontro ravvicinato con Dante Alighieri raccontato da Federico Cinti (a destra nella foto) e Marco Voli, stasera alle 20.45 nella chiesa di Santa Croce di via Carracci, a Casalecchio. L’occasione è inserita nel programma della decennale eucaristica di questa parrocchia e vede il professor Cinti, poeta, docente di materie letterarie e latino al liceo casalecchiese Leonardo da Vinci, approfondire il tema dell’"ardore" di Ulisse che lo fece divenire "del mondo esperto, e de li vizi umani e del valore" e di quello di Dante che gli fece finire in sé ogni suo "desiderio" una volta giunto "al fine di tutti i disii".

"Come da tradizione, la lectura dantis verrà svolta in chiesa: così si è fatto fin dal XIV secolo in Firenze per impulso di Giovanni Boccaccio, cui si deve l’aggiunta di ‘divina’ al titolo della ‘commedia’", spiega Federico Cinti, non nuovo a queste iniziative e in questo caso affiancato dal direttore del coro della parrocchia dedicata alla santa Croce e a San Gioacchino, Marco Voli, astronomo di formazione, già in forza al Cineca, cultore di letteratura e musica. L’ingresso è libero e ci sarà la possibilità di porre domande.

g. m.