Il professor Dino Buzzetti se n’è andato

Il filosofo Dino Buzzetti, studioso del Medioevo latino e uno dei grandi pionieri dell’informatica umanistica a livello italiano e internazionale, è morto domenica scorsa a 81 anni. L’annuncio della scomparsa dato ieri dall’Università di Bologna, dove è stato professore storia della Filosofia medioevale. All’Ateneo ha insegnato anche storia della filosofia antica (1985-1991) e informatica documentale applicata alla rappresentazione di fonti storiche presso la facoltà di Conservazione dei beni culturali della sede di Ravenna (1993-2001). Successivamente (2004-2010) ha tenuto il corso di informatica umanistica per gli studenti del corso di laurea in Filosofia. Gli interessi di ricerca di Buzzetti si sono rivolti prevalentemente allo studio delle teorie logiche e della loro relazione con le dottrine filosofiche, teologiche e metafisiche di autori moderni (Mill, Locke) medievali (Anselmo, Duns Scoto) e tardo-antichi (Proclo).

Come pioniere dell’informatica umanistica (o humanities computing, come amava chiamarla lui) Buzzetti ha dato un grande contributo: si è infatti occupato di testualità digitale e di edizioni critiche digitali di testi del Medioevo latino, avviando un fecondo campo di studi che gode di un ampio riconoscimento a livello nazionale e internazionale.

Nato il 1 dicembre 1941 a Bologna, Buzzetti ha studiato ingegneria al Politecnico di Milano e si è laureato in filosofia all’Università di Bologna con una tesi sul principio di verificazione nell’empirismo logico contemporaneo. Ha poi studiato filosofia e logica presso l’University College e la London School of Economics, ha svolto ricerche sulla logica leibniziana e sulle sue fonti medievali e moderne, sotto la guida del professore Heinrich Schepers. Poi è approdato all’Università di Bologna come docente.