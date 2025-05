Il professor Locatelli ospite dell’Unibo

Domani il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna ospiterà il professor Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genetica all’IRCCS dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Professore ordinario di Pediatria all’Università La Sapienza di Roma e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Locatelli terrà una Lectio Magistralis dal titolo ’La rivoluzione biotecnologica rappresentata dall’uso di cellule somatiche geneticamente modificate. Come comunicarla e come renderla compatibile con un servizio sanitario nazionale’. La lettura si terrà a Palazzo Marescotti in via Barberia 4 alle 11.