Il professore dell’infinito che amava il popolo

Quirico Filopanti, il professore dell’Infinito, come lo definì Garibaldi, è stato l’inventore dei fusi orari e ha dedicato la sua vita allo studio e all’istruzione delle persone, facendo lezioni all’aria aperta a cui tutti potevano partecipare.

Filopanti non è stato solo un fine uomo di scienza, ma i suoi interessi spaziavano in vari campi dello scibile umano: dall’ingegneria, all’astronomia, alla letteratura e infine alla musica.

Lo scorso 20 aprile, nella piazza di Budrio a lui dedicata, abbiamo festeggiato i 211 anni dalla sua nascita con una grande festa che ha coinvolto non solo studenti e insegnanti, ma tutta la cittadinanza e con una torta dei fusi orari offerta dal "Caffè Filopanti". In questa occasione, abbiamo voluto ricordare, proprio attraverso le parole, la musica e l’arte, la sua personalità eclettica e soprattutto l’amore per il suo paese, Budrio, che lo ha sempre sostenuto, offrendogli la possibilità di frequentare dapprima le scuole budriese, poi l’Università.

Il progetto a cui abbiamo dato vita "Buon compleanno Filopanti" è il risultato dello studio e della rielaborazione di contenuti, ma anche di collaborazioni tra docenti di varie discipline. Abbiamo avuto la preziosa opportunità di conoscere approfonditamente la figura di Giuseppe Barilli (il vero nome di Filopanti), grazie alla professoressa Giovanna Mengoli e alla professoressa e storica Lorenza Servetti, che ci ha raccontato le tappe principali della sua vita, soffermandosi sulla figura dell’uomo, prima brillante studente budriese e successivamente professore appassionato, convinto che il suo compito fosse quello di "spezzare il pane della scienza al popolo".

Da tutte queste riflessioni è nata l’idea di organizzare anche una mostra di caricature di personaggi famosi vissuti tra l’Ottocento e il Novecento, in ricordo di Augusto Majani che realizzò per il Resto del Carlino una celebre caricatura di Filopanti. Questa mostra ha lo scopo di divertire e intrattenere tutti i visitatori, rendendo omaggio ai grandi che hanno segnato la storia, attraverso l’arte della caricatura.

3E: Shadey, Alessia, Leonardo, Jasmine, Alessandro, Martina, Tania, Enea, Luca, Jherald, Omar, Maria Chiara, Yana, Oliver, Eleonora, Fatima, Martina, Matteo, Sandy, Luigi, Giovanni, Matteo, Elisa, Nicole; 3I: Francesco, Zoe, Giovanni, Josè Luis, Mattia, Anas, Zineb, Nicola, Margherita, Viola, Greta, Youssef, Elisa, Alessio, Giovanni, Aurora, Sara, Alessandro, Clara, Giulia, Elena, Josè Eduardo, Emanuele Raul, Ilaria, Michael. Professoresse: Bottazzi, Gironi, Valentini.