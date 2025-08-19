Il profeta del basket che vuole regalare un playground al paese

Il professor David Hollander, famoso docente universitario della New York City university vuole costruire un playground nel paese della patrona. In occasione della sua visita del 17 luglio scorso ha ribadito la volontà di costruire un campo all’aperto a Porretta. "Hollander aveva espresso l’intenzione di trovare gli sponsor per l’impianto, già prima di tornare a trovarci – chiarisce Nicolò Savigni, assessore allo sport –. Con il suo referente bolognese Carlo Gherardi, padre di Alessandro, ex studente e collaboratore del prof, abbiamo fatto dei sopralluoghi per individuare un’area che avesse le caratteristiche adatte alla realizzazione del campo: il nuovo playground occuperà lo spazio dove sorgeva il vecchio campo dei ‘triangolini’, utilizzato negli anni ‘50 per le partite di basket. Non sappiamo ancora se gli sponsor copriranno per intero il valore dell’intervento ma siamo certi, conoscendolo, che l’ apporto del docente sarà decisivo".

Quella di luglio è stata la sua seconda visita: nel 2022 il professore era già stato in paese, dove era stato accolto con tutti gli onori. "Il professor Hollander – prosegue Savigni – è noto per le sue iniziative. Ha dimostrato di avere un legame speciale con Porretta, risultando molto partecipe durante il processo di riconoscimento del santuario della Madonna del Ponte. Indimenticabile l’iniziativa di scrivere una lettera al Vaticano per perorare la causa della Santa protettrice". Hollander è conosciuto per il libro ‘Come il basket può salvare il mondo. Tredici principi guida per reimmaginare ciò che è possibile’, il cui titolo è lo stesso del suo corso universitario.

Il volume, che fa del basket una filosofia di vita, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il professore, grazie alle sue teorie, è arrivato ad essere decisivo nell’istituzione della giornata mondiale della pallacanestro, votata dall’Onu nel 2023. Il gruppo arrivato in paese, che comprendeva una dozzina di studenti, ha compiuto un viaggio dedicato ai grandi luoghi del basket nazionale: Milano, Bologna e Trento le altre tappe.

La delegazione ha visitato il Santuario e la Casa della Pallacanestro, l’esposizione dedicata alla tradizione cestistica locale: sono già più di trecento i cimeli della collezione. "Vedere Hollander commuoversi – racconta Cesare Tosetti, curatore dell’esposizione – davanti ai pannelli dedicati ai ‘suoi’ 13 principi è stato emozionante". Toccante anche la dedica, in inglese, che il professore americano ha impresso sul suo libro: "Il mio corpo appartiene al Basket ma il mio cuore è di Porretta".

Fabio Marchioni