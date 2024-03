Il progetto ’2Girasoli’ contro la violenza sulle donne

Un progetto ideato da un cittadino di Castenaso per dire "No" alla violenza sulle donne. Sabato 9 marzo alle 10.30, in Comune, verrà presentato il progetto "2Girasoli", un manifesto per dire un "No" corale alla violenza sulle donne. L’iniziativa nasce da un’idea di Gianluca Chiapparini, un ex cittadino sensibile al tema. Un manifesto che ha l’obiettivo di essere sottoscritto da quanti più uomini possibili, un vero e proprio impegno a contrastare ogni forma di violenza. Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Castenaso.