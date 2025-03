Il progetto ’Bologna Accoglie’: "Aiutiamo i pazienti e le famiglie a trovare un alloggio in città"

Un patto per aiutare i pazienti che arrivano a Bologna per curarsi e le loro famiglie. Dalla collaborazione tra Fondazione Ricerca scienze neurologiche, Fondazione Rizzoli e Fondazione Sant’Orsola nasce ’Bologna Accoglie’, un’unica porta d’accesso per i malati che, arrivando in città da tutta Italia, necessitano di un alloggio per seguire i percorsi di cura di cui hanno bisogno. Un’iniziativa comune che vuole essere da subito aperta a tutte le associazioni e gli enti attivi in questo ambito.

’Bologna Accoglie’ proporrà i propri servizi attraverso un sito, una app e un numero telefonico a cui tutti coloro che ne hanno necessità potranno rivolgersi per trovare alloggio. Un addetto prenderà in carico le domande e si preoccuperà di contattare tutte le strutture aderenti che corrispondono alle esigenze del paziente, per trovare un posto a lui e alla sua famiglia, il più vicino possibile all’ospedale.

"Il problema dell’alloggio per i pazienti che devono seguire percorsi di cura anche lunghi e per le loro famiglie è da sempre molto sentito fra i reparti del Rizzoli – commenta la presidente della Fondazione Rizzoli Federica Guidi –. Circa la metà dei pazienti dell’Istituto Rizzoli viene da fuori Bologna, con questo progetto e grazie alla collaborazione con le altre due fondazioni potremmo iniziare a dare risposte concrete alle persone che quotidianamente vengono nella nostra città per curarsi. Lavorare insieme per il bene comune è ancor più gratificante".

"Le malattie neurologiche conducono a Bologna pazienti da tutta Italia – spiega il presidente di Fondazione ricerca Scienze neurologiche, Daniele Ravaglia – purtroppo tali malattie obbligano sovente alla lungodegenza e non riguardano mai la sola persona che ne è affetta, ma l’intera famiglia. D’altra parte, sappiamo bene che le relazioni familiari e gli affetti sono fondamentali per vivere una condizione di quotidianità positiva e realizzata, anche dentro la malattia. Come Fondazione stiamo lavorando sul tema della ‘normalizzazione’ dell’esperienza di cura. Bologna Accoglie è un passo avanti in questa prospettiva".

"Fondazione Sant’Orsola ha iniziato nel settembre 2021 – racconta il presidente di Fondazione Sant’Orsola Andrea Moschetti – a svolgere attività di accoglienza di pazienti e familiari. Oggi apriamo le porte a circa 420 famiglie ogni anno, ma ad almeno altrettante non riusciamo a dare risposta. Queste oggi devono iniziare a telefonare a tutte le altre strutture, sperando di trovare una soluzione. Grazie a questo nuovo servizio, di questo lavoro si faranno carico le tre Fondazioni, mettendo in rete l’offerta esistente".

"Vogliamo essere d’aiuto per far crescere ancora di più la solidarietà e rendere concreto il valore dell’accoglienza che da sempre caratterizza la nostra comunità", concludono in coro i tre presidenti.