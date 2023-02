Il progetto del Rizzoli Al via la Terrazza dei bambini con biblioteca, giochi e aule

di Nicola Maria Servillo

Nuovi spazi all’Istituto ortopedico Rizzoli per i pazienti più giovani. Ieri la Fondazione ha annunciato il progetto di rifunzionalizzazione e realizzazione della ‘Terrazza dei Bambini’ che consiste nella costruzione di nuove stanze polifunzionali sulla terrazza del monoblocco ospedaliero dedicate in particolare ai pazienti pediatrici e oncologici e alle loro famiglie. Il nuovo progetto di 800 metri quadri è finanziato da circa 2.2 milioni di euro della regione Emilia-Romagna. La Fondazione, come suo primo atto per la realizzazione del progetto, sosterrà gli oneri della progettazione architettonica dei nuovi spazi e finanzierà con raccolte fondi successive le opere strutturali e gli arredi. Questi lavori hanno il merito "di favorire l’umanizzazione delle cure, un elemento fondamentale per la qualità della nostra sanità. Prendersi cura dei pazienti, infatti, significa avere cura di tutto il loro percorso, non solo della parte clinica, ma di tante altre esigenze quotidiane", ha commentato l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini. La Terrazza dei Bambini sarà realizzata in stretta connessione con i lavori di consolidamento sismico, finanziati con fondi Pnrr (intervento da 28 milioni di euro), a cui sarà sottoposto l’intero monoblocco. La terrazza sarà, infatti, appoggiata sui grandi elementi verticali portanti che si ergeranno sul fronte Sud Est dell’edificio.

Il nuovo piano include una bibleoteca e ludoteca, un’area learning dove poter organizzare gruppi di studio, un area soggiorno, un’area ‘Kids’ allestita con arredi e attrezzature per i bambini più piccoli, un’aula dedicata per eventi musicali, teatrali, conferenze e, infine, un laboratorio con serra adiacente dove svolgere attività manuali. Il tutto circondato da vetrate che illumineranno l’ambiente con luce naturale. Dalla terrazza si potrà anche vedere il centro storico e il parco che circonda la struttura. "Questi nuovi spazi – sottolinea il direttore generale del Rizzoli Anselmo Campagna – rappresentano nuove opportunità per i nostri pazienti e per chi li accompagna nel percorso di cura, le famiglie in primis, insieme agli operatori sanitari, le insegnanti della scuola in ospedale, i volontari delle associazioni. C’è una comunità che vive il periodo trascorso in ospedale a fianco dei pazienti più piccoli, e la terrazza garantirà un luogo di socialità e accoglienza".

Il consolidamento sismico inizierà tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2024, mentre il completamento della terrazza è previsto tra "un paio d’anni", nel 2025, ha dichiarato la presidente della fondazione Ior ed ex ministra, Federica Guidi. Per info e donazioni, https:fondazionerizzoli.orgprogettila-terrazza-dei-bambini.