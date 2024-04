"Il progetto dell’ex consorzio rischia di finire nel nulla"

Caos senza tregua a San Pietro in Casale, dove il Comune ha un disavanzo di bilancio di quasi quattro milioni. "La mancata acquisizione dell’area Ex Consorzio Agrario di San Pietro rischia di compromettere il completamento del progetto ’L’Unione fa Città’ e l’utilizzo dei fondi Pnrr": questo l’allarme arrivato dai leghisti Daniele Marchetti, consigliere regionale, e Mattia Polazzi, consigliere comunale e della Città Metropolitana di Bologna. L’Unione Reno Galliera ha ottenuto infatti un finanziamento pari a 15 milioni del progetto presentato al Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare del Ministero per le Infrastrutture tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedendo otto interventi, uno per ciascun comune dell’Unione.

"Nel Comune di San Pietro il progetto voleva creare nuove forme di residenzialità per anziani, un intervento complesso di innesco rigenerativo con la creazione di spazi di co-housing dedicati all’utenza anziana di tutta l’Unione che più nello specifico prevedeva la demolizione e ricostruzione degli immobili di via Matteotti, destinando il nuovo fabbricato a residenza anziani e al ripristino fronte commerciale a piano terra, l’acquisizione di una porzione dell’area Ex Consorzio Agrario, ove rilocalizzare le attuali funzioni abitative, per demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, e la realizzazione della connessione ciclabile tra la via Galliera e il parcheggio di interscambio della stazione ferroviaria", ricordano dal Carroccio.

Tuttavia l’acquisizione dell’area Ex Consorzio Agrario sarebbe ancora nel limbo. "Ci risulta che l’attuale proprietà avrebbe comunicato la propria indisponibilità alla cessione dell’area per la realizzazione del progetto per mancata intesa con l’amministrazione comunale. Un fatto che potrebbe compromettere l’intero progetto nel Comune se non tutto il progetto presentato dall’Unione". La vicenda è quindi approdata in Regione attraverso un’interrogazione presentata da Marchetti: "La mancata realizzazione di questo importante progetto avrebbe risvolti particolarmente negativi sulla popolazione locale già duramente colpita dalle ristrettezze imposte dalla Giunta comunale".

