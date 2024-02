Il progetto di Hera per 90mila studenti

Attività educative ludiche e coinvolgenti, pensate proprio per i giovani, utilizzando metodologie all’avanguardia e soprattutto linguaggi efficaci per trattare temi di grande attualità. Sono le parole chiave che il gruppo Hera, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu, porta tra i banchi delle scuole con un’offerta didattica rinnovata e ricca di stimoli per l’anno scolastico 2023/24. I progetti sono "La grande macchina del mondo" (per alunni e studenti tra 4 e 13 anni) e "Un pozzo di scienza" (14-19 anni) e tornano a offrire un ampio ventaglio di proposte sulle quali Hera investe da quasi vent’anni, integrando i programmi per affiancare gli insegnanti.