Il progetto di Oscar Farinetti: "Grand Tour in Cina? Bella idea"

Saper aspettare, offrirsi ai sogni, rispettare gli altri. All’hotel Guercino di via Serra, martedì sera è arrivato l’imprenditore Oscar Farinetti per il Salotto di Patrizia Finucci Gallo. In una stanza composta da "donne per il 62 per cento" – nota Farinetti, dopo aver confessato che se potesse, rinascerebbe femmina – prende il via la presentazione del suo libro "Hai mangiato? Racconti per prendersi cura del genere umano". Una serie di 22 storie ispirate da un numero eguale di foto, scattate dal fotografo Bruno Murialdo. "Ognuno di noi ha una morale, io l’ho divisa in 22 parti", sottolinea Farinetti citando la "teoria dell’iceberg" di Hemingway: "Io racconto un ottavo della vicenda, il resto lo immaginate voi", dice. Finucci Gallo inizia tendando "di strappare" a Farinetti una sua breve introduzione biografica ("Detesto parlare di me, odio iniziare con un "c’è chi dice..." o con un "dicono che...", ha risposto l’imprenditore), passando poi a temi più cari al fondatore di Eataly, quelli del suo libro. Il racconto dell’autore infatti prosegue con lo "stupore", in una storia che trascina il lettore sotto la Statua della Libertà di New York, immaginando un sottofondo di sassofono durante la Jazz Age americana dei "ruggenti anni ‘20".

Nella Grande Mela "è impossibile perdersi, è più complesso trovare la strada giusta a Bologna", dice. Eppure, in città, Farinetti una via l’ha trovata. Anzi, due. Prima investendo sotto le Due Torri con Eataly e poi su Fico. "Grand Tour Italia resisterà a lungo. Durante i weekend siamo pieni, un po’ meno durante la settimana. Tutto sommato sono contento", ammette. Le cose andranno "ancora meglio quando entrerà in servizio il tram e lo stadio temporaneo del Bologna, se arriverà", racconta. Dopo aver descritto i suoi ventidue "moti per l’anima", l’ospite ha risposto ad altre domande della stampa: "Il prossimo desiderio? Vincere il premio Strega", dichiara. E aggiunge di star lavorando a un Grand Tour Italia in Cina e negli Usa, dove "il progetto funzionerebbe alla grande". Farinetti infine espone il suo pensiero su Donald Trump ed Elon Musk: "Vogliono la pace attraverso l’odio. La meraviglia si crea integrando diverse culture, non cacciandole".

Giovanni Di Caprio