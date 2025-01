Il progetto ’Rilavami’ del Comune: "Un kit ai cittadini per ridurre pannolini e assorbenti usa e getta"

Kit di pannolini lavabili e coppette mestruali. Li distribuirà ai cittadini il Comune di Calderara per ridurre i rifiuti ‘usa e getta’, nell’ambito del progetto ‘Rilavami’.

"Il nostro obiettivo – spiega l’assessora comunale all’Ambiente Clelia Bordenga – è duplice: anzitutto stimiamo una riduzione nell’arco del triennio di circa 110 tonnellate di rifiuti, in secondo luogo puntiamo all’incentivazione del riuso, dunque dell’utilizzo di beni durevoli a discapito del monouso. Prassi che a Calderara sono già presenti, ma che è necessario rendere abituali in una parte dei cittadini sempre più ampia e per un numero sempre maggiore di tipologie di rifiuto".

Il progetto ‘Rilavami’ coinvolgerà il gestore del servizio rifiuti, Geovest, e la rete delle farmacie del territorio che intenderanno aderire e sarà composto da due azioni: la prima rivolta alle famiglie con neonati che potranno ricevere in comodato d’uso gratuito uno dei 300 kit, ognuno contenente 6 pannolini lavabili; la seconda azione invece prevede l’incentivazione dell’uso delle coppette mestruali in sostituzione degli assorbenti usa e getta e vedrà la distribuzione di 500 kit comprensivi di sterilizzatore.

"Per entrambe le azioni – aggiunge Bordenga – si potranno ottenere benefici per gli aderenti al progetto su tre diversi livelli: economico, sanitario e ambientale. L’adesione, infatti, comporterà una minore spesa da parte delle persone destinatarie del progetto, un effetto importante sulla riduzione di rischi sanitari, e ovviamente un beneficio importante per l’ambiente". Si stima che per una famiglia l’abbandono dell’usa e getta significherebbe un risparmio di circa 200 chili di rifiuti all’anno per ogni figlio; e per ogni donna di 1,5 chili ogni mese. ‘Rilavami’, che è stato premiato dalla Regione con un finanziamento di 52mila euro, partirà a breve con la fase dell’informazione ai cittadini. Quindi si procederà con le distribuzioni dei kit, che saranno in comodato d’uso e dovranno dunque essere restituiti.

p. l. t.