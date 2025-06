Il progetto Sai. Il lavoro dei migranti: meno contratti, ma più lunghi

Meno contratti, ma più lunghi. È quanto accaduto negli ultimi anni ai migranti ospitati nei programmi di accoglienza Sai di Bologna, coordinati da Asp. La tendenza è stata osservata e messa nero su bianco nell’ultimo report, relativo al 2024, presentato nei giorni scorsi a Bologna dalle cooperative sociali Lai-Momo e Abantu. Tra il 2019 e il 2024 c’è stato infatti un calo del 60% del numero di contratti a tempo determinato stipulati per i migranti del programma Sai (da 1.188 a 585). Allo stesso tempo è aumentato, seppur di poco, il numero di persone che hanno sottoscritto almeno un contratto: da 281 a 370. In parallelo hanno visto un incremento anche i contratti a tempo indeterminato e gli apprendistati. "In settori come logistica, turismo e ristorazione – si legge nel report – nei primi anni si registrava l’utilizzo da parte di imprese di contratti a tempo determinato di brevissima durata (anche di pochi giorni, ndr) e di conseguenza una persona poteva sottoscrivere anche decine di contratti in un anno". Nell’ultimo periodo, invece, si è notato "un incremento della durata dei contratti a tempo determinato e un maggiore ricorso al tempo indeterminato e all’apprendistato". Gli anni tra il 2019 e il 2024 peraltro sono stati attraversati dalla pandemia, che ha avuto un pesante effetto sul mercato del lavoro. Inoltre si sono registrati anche cambiamenti normativi nel periodo, che a loro volta hanno inciso sul ricorso ai contratti precari. Il lavoro per migranti e richiedenti asilo "è fondamentale – spiega Andrea Marchesini Reggiani, presidente della cooperativa Lai-Momo – se non si trova un’occupazione, il sistema di accoglienza collassa. Per questo siamo in prima linea, anche con le aziende".