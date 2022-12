’Il Proiettile fantasma’ Torna l’avvocato Manfredi

di Francesco Moroni

"Il processo americano? Mi piace molto per la sua parte di spettacolo, ma preferisco volentieri il nostro… Mi stuzzicava, però, l’idea di provare a traslarlo da noi". L’avvocato Guido Manfredi torna con un nuovo incarico, nato dalla penna di Massimiliano Rossi. Il noto pm presenta così il suo secondo romanzo Il proiettile fantasma (Ciesse edizioni): un thriller avvincente che intreccia aspetti legali e polizieschi con emozioni e suspense, ambientato tra Grosseto, Follonica e Scarlino, dove il protagonista è nato e cresciuto, prima di trasferirsi a Bologna per gli studi universitari.

Il pubblico ministero – con alle spalle un primo incarico a Verona, prima del rientro a Bologna e un periodo alla procura generale di Catania – è ritornato sotto le Torri come sostituto procuratore generale: il libro fa seguito a È solo questione di tempo, primo lavoro di Rossi, che ha avuto la menzione speciale del premio letterario Franco Fedeli. La sua seconda fatica arriva con l’inizio del nuovo anno nelle librerie e nelle piattaforma digitali, e sarà presentata con molta probabilità in città a fine gennaio.

Rossi, parliamo di un ‘secondo capitolo’?

"In realtà non si tratta di un sequel in senso stretto: c’è qualche appiglio al romanzo precedente, per dare un minimo di profondità al personaggio, ma la rottura rispetto al primo lavoro è data anche dalle ambientazioni diverse".

Non più Bologna, quindi?

"Il protagonista resta il nostro avvocato del foro bolognese, ma le vicende avvengono in Toscana. Qui Manfredi è nato e ha frequentato il liceo, prima di scegliere Bologna, e torna dopo aver ricevuto l’incarico di difendere una donna accusata dell’omicidio del convivente".

Di che meccanismo parliamo? "Da un lato c’è questa donna, bellissima e affascinante, con un passato umile. Dall’altro c’è un marito, molto ricco, che viene trovato morto. Ma non solo: il mistero si infittisce quando, pochi giorni prima del processo, viene ucciso anche l’avvocato di lei…".

Il titolo da cosa prende spunto?

"Il proiettile fantasma è tipicamente americano. Il processo negli Stati Uniti può piacere o non piacere, ma è innegabile come sia fatto apposta per Hollywood".

Si dà molto campo alla parte mediatica?

"Innanzitutto si basa sulla giuria popolare… Immagino come questo in Italia potrebbe prestarsi a falsi equivoci…".

Poi, che altro?

"Un’altra cosa sfiziosa degli americani riguarda i loro meccanismi processuali, assolutamente severi. Se viene attuata una perquisizione, ad esempio, e si scopre che manca anche un piccolissimo passaggio o emerge una lieve irregolarità, anche a fronte di prove importanti, tutto viene dichiarato nullo. C’è massimo rigore e rispetto per l’applicazione delle norme processuali".

Da noi è molto diverso?

"Dichiamo che in Italia si va molto più verso la locuzione Male captum, bene tenerum, che indica come una prova possa essere ritenuta più importante e al di sopra di un procedimento di acquisizione non del tutto regolare. Da qui, il proiettile fantasma: il processo viene impostato e procede fino a quando salta fuori qualcosa, un cavillo nel mezzo che blocca tutto. Non esattamente quello che avviene nel nostro Paese".