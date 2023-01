Il ’promemoria’ del killer di Sandra "La ucciderò perché mi ha distrutto"

di Federica

Orlandi

Il suo amore malato per Alessandra poteva finire solo così: con lui che l’ammazzava "a sprangate" e poi finiva in galera, per trovare finalmente la pace da quel tormento che aveva dentro, quella gelosia che lo ossessionava fino a renderlo uno spettro. E così Giovanni Padovani, calciatore di 27 anni, in una nota sul suo cellulare personale, il 2 luglio scorso (la coppia si è lasciata più di venti giorni dopo, il 23 luglio), scriveva che l’avrebbe ammazzata. "La uccido perché lei mi ha ucciso moralmente" le sue parole, affidate al telefonino come se fosse un diario segreto.

È quanto emerge dalla consulenza tecnica informatica sui dispositivi tecnologici di Alessandra Matteuzzi e del suo killer, disposta dalla procura – pm Lucia Russo e Domenico Ambrosino – e depositata ieri mattina. Alessandra, detta in famiglia Sandra, 56 anni, è stata uccisa a martellate e colpi di panchina dall’ex il 23 agosto, sotto casa di lei in via dell’Arcoveggio. Padovani, da quel giorno rinchiuso alla Dozza e oggi difeso dagli avvocati Gabriele Bordoni e Gianluca Malavasi, è accusato di omicidio aggravato dallo stalking. Ma ora si profila all’orizzonte anche l’aggravante della premeditazione. Aggravante che all’indomani del delitto non gli fu contestata anche perché il giovane, che fu fermato il flagrante e confessò tutto agli agenti, ma si avvalse poi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, rivelò di essere partito dalla sua casa a Senigallia con un martello in auto per "legittima difesa".

Dalla perizia sul computer e i telefonini dell’indagato, emergono anche altri elementi per lui compromettenti. In particolare, Padovani accusava la ex di averlo tradito e che la "gelosia" era diventato il suo demone; per questo motivo sarebbe un giorno finito "in galera". Sui motori di ricerca del web, poi, digitava frasi del tenore di "come uccidere una persona a martellate". E avrebbe anche fatto ricerche mirate a pianificare una fuga dopo avere compiuto il delitto.

Sotto choc le amiche di Alessandra, che ora chiedono a gran voce "giustizia. È difficilissimo pensare che lei avesse già un destino scritto nei giorni in cui si confidava con noi e diceva che nonostante tutto era certa che lui non le avrebbe mai fatto del male. Lei lo amava e lui invece aveva già deciso tutto: è un delinquente, deve pagare".

La famiglia di Sandra – la sorella Stefania, la madre Maria e i due nipoti – sono difesi dagli avvocati Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi. "Apprendiamo dalla stampa dei contenuti della consulenza tecnica informatica a oggi non in nostro possesso – commentano i legali –, ma se quanto riferito verrà confermato dall’esame dell’elaborato, riteniamo che la contestazione dell’aggravante della premeditazione sarà inevitabile. Padovani voleva uccidere Alessandra e l’omicidio della stessa non è stato il frutto di un raptus o l’esasperazione di un momento. È stato valutato e pensato per quasi due mesi. E di ciò il Padovani dovrà rispondere alla Corte di Assise di Bologna".

Alessandra aveva denunciato l’ex fidanzato il 29 luglio ai carabinieri, per atti persecutori. Il 23 agosto, neppure un mese dopo, lui le ha teso un agguato sotto casa e l’ha assassinata a sangue freddo.