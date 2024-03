Il proprietario va in pensione. Chiude la trattoria da Romano: "Da qui passarono attori e sportivi"

Sessantaquattro anni di storia, vissuti da un punto di vista particolare, viale Pietramellara 15, sede della Trattoria da Romano. Attori, registi, sportivi.

E anche chi, suo malgrado, quel ’maledetto’ 2 agosto 1980, transitò, come passeggero, per la stazione di Bologna. Romano Fregna è nato a Bologna il 24 novembre 1929: prossimamente compirà 95 anni.

Fosse per lui tirerebbe dritto, perché ha sempre lavorato. Qualche acciacchino, però, gli ha suggerito di ritirarsi e di lasciare ad altri il posto che ha creato.

"Sono venuto qua nel 1960 – racconta Romano –. Con me c’era moglie, Ivana Martellieri. Lei in cucina, io tuttofare, siamo andati avanti per anni”.

La signora Ivana non c’è più da otto anni. Ma la tradizione di famiglia è andata avanti perché insieme con Romano, nel corso degli anni, ci sono stati e ci sono ancora il figlio Fausto, 72 anni e la figlia Fabia, 70.

Quarantacinque posti a sedere e, nei primi anni Sessanta, mai un giorno libero. "All’epoca non esistevano – insiste Romano, in coro con la figlia Fabia –. Poi un bel giorno, ci siamo riposati, la domenica, per stare più in famiglia".

Nella prima metà degli anni Ottanta si inventano i panini per le ore notturne: oltre ai giovani, frequentano ‘Romano’ poliziotti, carabinieri, militari.

"Abbiamo vissuto da vicino il 2 agosto 1980 – prosegue –: Non c’erano i telefonini, solo un telefono a gettone. E chi era in stazione, sfiorato dalla bomba, doveva comunicare a casa, per tranquillizzare i famigliari".

Saltano fuori gettoni telefonici, bottigliette d’acqua: il momento è drammatico, Romano e i suoi famigliari danno una mano.

Dispensano solidarietà e umanità in un momento tragico per le Due Torri.

E i piatti? Tortellini, tortelloni e tagliatelle. Seguendo ovviamente la tradizione. "A chi ci chiede i tortellini al pomodoro o alla panna, abbiamo sempre detto no. Il tortellino va nel brodo di cappone. Qualche eccezione per le richieste al ragù…".

Ma Romano lo racconta con poca convinzione. Le tradizioni, a casa sua, vanno rispettate. Giorgio Panariello va matto per il bollito e per la cotoletta alla bolognese. E tra un tortellino e un tortellone ai tavoli, come mostrano le foto appese, si sono succeduti anche premi Nobel come Dario Fo, la principessa Elettra Marconi. E ancora Mariangela Melato, Ivano Marescotti, Matteo Vicino, Ettore Scola, Silvio e Gabriele Muccino, Mia Martini, Fabrizio Frizzi, Davide Riondino, Antonio Albanese, Raoul Casadei, il maestro Peppe Vessicchio, don Luigi Ciotti, Lodo Guenzi, Giorgio Celli, Silvio Soldini, Sergio Citti, Giuliano Montaldo, Paco Ignacio Taibo II. E, come sportivi, Jury Chechi, Max Biaggi, Gianni Morbidelli.

"Varia umanità – dice la figlia Fabia, prossima ai 71 anni –. Cominciamo a fare un po’ di fatica. Giusto ritirarsi".

E lucida l’attestato concesso dall’amministrazione: il titolo di Bottega Storica delle Due Torri non glielo porterà via nessuno. Così come i ricordi di Romano: 64 anni in prima linea, davanti alla stazione. A servire tagliatelle e tortellini. Sempre con il sorriso sulle labbra.

Ieri, invece, al momento di abbassare per l’ultima volta la serranda, un po’ di commozione mescolata a qualche lacrima.