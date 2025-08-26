Il prorettore Condello: "Dal bando per gli affitti ai posti negli studentati. Lavoriamo per il futuro"

Continua la corsa delle matricole sotto le Due Torri. Una corsa alla ricerca di un alloggio a prezzi accessibili che, per molti fuorisede, si trasforma in una vera e propria maratona a ostacoli tra stanze a peso d’oro. Lo scorso anno le immatricolazioni sono aumentate, ma c’è stato un calo in relazione agli studenti fuori sede.

Prorettore Federico Condello, delegato dell’Ateneo agli studenti, come bisogna interpretare questa flessione?

"Parliamo di un calo dell’8,7% per quanto riguarda, nello specifico, gli studenti provenienti dal Sud Italia e un complessivo -6,2% da fuori regione, che in numeri assoluti corrisponde a circa 620 studenti in meno. Una flessione ampiamente compensata dall’aumento degli studenti internazionali e da quelli in sede, perché anche gli stessi bolognesi si muovono meno verso altre regioni. Siamo di fronte a un lento ribilanciamento della popolazione studentesca che vede una riduzione della mobilità e interessa tutte le grandi città universitarie".

Il caro-affitti ha inciso sotto questo punto di vista?

"Sì, ma più in generale a pesare è soprattutto il caro-vita in generale. Come Ateneo, infatti, siamo sempre attenti alle fasce medie e più deboli: la maggior parte dei nostri studenti ha tasse pari a zero o calmierate".

Qual è quindi la criticità più impellente?

"Non ci preoccupano i numeri, perché le flessioni sono lievi e l’attrattività dell’Ateneo rimane fuori discussione: le candidature, infatti, continuano ad aumentare. I timori sono legati per lo più a una questione di giustizia sociale".

In che modo?

"Anche un solo studente che non ha la possibilità di fare un’esperienza nell’Ateneo che preferisce rappresenta un dato preoccupante. Ogni campanello d’allarme serve per lavorare fin da subito su interventi lungimiranti. Bisogna già lavorare oggi in vista del futuro".

È un calo destinato a riproporsi anche quest’anno?

"È ancora troppo presto per dirlo. Ma i primi segnali, per ora, sono positivi".

Tra le misure messe in campo dall’Università si inserisce il bando affitti che prevede un contributo da mille euro. Sarà confermato quest’anno?

"Assolutamente sì. I 600 posti messi a disposizione lo scorso anno si sono rivelati sufficienti, ma siamo pronti a incrementare questo numero se ce ne sarà bisogno. E abbiamo già alzato il tetto Isee da 28 a 35mila euro per comprendere anche la fascia media".

Per gli studentati, invece, quali sono gli sforzi in agenda?

"Gli interventi più significativi saranno ultimati nel 2027, come lo studentato del Lazzaretto che conta 390 posti, il Battiferro che ne ha 130 e il San Giuseppe Sposo che ne conta 89. Il prossimo anno porteremo a termine il Nuovo Baricentro in via San Giacomo con 20 posti in più e l’Osservanza di Imola con circa 50 posti".