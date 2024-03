Il prossimo capolavoro recuperato sarà la Vergine addolorata di Guido Reni

Il prossimo restauro che la Pinacoteca Nazionale affida ai suoi specialisti, grazie allo strumento dell’Art Bonus, che consente un credito d’imposta, pari al 65% dell’importo donato, è la grande pala di Guido Reni, con Gesù Cristo, la Vergine Addolorata e i Santi Maria Maddalena e Giovanni Evangelista (1619). Fu dipinto per l’altare maggiore della chiesa del complesso conventuale dei Padri Cappuccini di Monte Calvario, soppresso nel 1809 e successivamente demolito, situato nel luogo dove attualmente sorge Villa Revedin. L’Art Bonus consente un credito d’imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

"È un momento di grande felicità ed importanza per la Pinacoteca di Bologna, come del resto per ogni museo, quando si restituisce un bene alla fruizione pubblica – afferma la direttrice Maria Luisa Pacelli.