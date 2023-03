Il Psi riparte da Bologna "Marco Biagi un simbolo"

"Abbiamo voluto quest’iniziativa a Bologna proprio in onore di Marco Biagi. A distanza di 21 anni, i tasselli della storia devono essere rimessi a posto". E’ un fiume in piena Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi e ieri padrone di casa, al Royal Hotel Carlton, dell’iniziativa ‘Lavoro, sviluppo e welfare. Le proposte socialiste per il Paese’. Tanti gli interventi prestigiosi, da Valdo Spini all’ex ministro Cesare Damiano, da Elsa Fornero a Giuliano Cazzola. Ed è stato vivido, in tanti dibattiti, il ricordo di Marco Biagi, il giuslavorista ucciso nel 2002 dalle Brigate Rosse. "Io non dimentico: anche il centrosinistra ha pagato sull’altare del cambiamento la lotta a quella che era l’impostazione di Marco Biagi – spiega Maraio –, ovvero una flessibilità non precaria: bisognerebbe ripartire dai suoi scritti per capire le necessità di sviluppo del mondo del lavoro".

Segretario, le piace la Bologna di Matteo Lepore?

"In Emilia-Romagna abbiamo una tradizione molto radicata che stiamo provando a risvegliare, e con Bonaccini, con il quale abbiamo da sempre un grande rapporto, abbiamo vinto alle ultime Regionali contro tutto e tutti. Continuiamo a essere alleati leali di Bologna, condividiamo molto l’apertura di Matteo Lepore sia sui diritti civili, sia sui diritti sociali. Bologna è un laboratorio che è già un modello".

Il centrosinistra per vincere le elezioni deve andare dall’M5s fino al Terzo Polo?

"Se l’M5s riprende la strada del populismo e dell’anti-politica diventa poco credibile per una coalizione che deve avere un’altra ambizione: tornare al governo con valori comuni. Serve pluralità, con questa legge elettorale bisogna fare alleanze più ampie possibili. E noi lavoriamo per creare dei ponti"

Stati Generali Psi, cosa sono?

"Dieci punti per un confronto politico che avvierà, per ognuno dei punti, delle proposte per leggi di iniziativa popolare. L’obiettivo è da un lato quello di unire i socialisti, e dall’altro andare oltre il perimetro del Psi, per aprirci a un confronto con forze ambientaliste, civiche e laiche, con l’approdo delle elezioni europee del 2024".

Il lavoro è la priorità?

"Certo. In Italia sono maturi i tempi per invertire la rotta, dobbiamo prendere ispirazione dalla Spagna: è possibile portare avanti politiche di stabilizzazione del lavoro e di lotta alla precarietà, mettendo insieme imprese e sindacati, quindi domanda e offerta, e investendo sul tempo indeterminato. E mi lasci dire, siamo fortemente contrari all’autonomia differenziata proposta da Calderoli"

Reddito di cittadinanza.

"Se lo avessimo chiamato ‘Lavoro di cittadinanza’, non ci saremmo trovati di fronte al rischio di una macelleria sociale, cioè il ‘Mia’ del governo: taglia un terzo dei fondi rispetto al passato"

Elly Schlein ’contro’ Giorgia Meloni, è la sfida del futuro?

"Su Schlein diamo un giudizio molto positivo, quello sul lavoro sarà il grande scontro futuro Meloni-Schlein: da una parte il neo-liberismo, dall’altro la battaglia per il salario minimo".

Paolo Rosato