Il Psi si schiera contro l’ipermarket

"Un ipermercato che non vuole nessuno. L’amministrazione comunale di Anzola ascolti i suoi cittadini". E’ l’appello della federazione bolognese del Partito socialista italiano che per voce di Michela Barattini si schiera col fronte dei contrari all’insediamento di un ipermercato da 10mila metri quadrati, 180 nuovi appartamenti e relativi parcheggi in un’area verde sul lato occidentale dell’abitato di Lavino di Mezzo. Così, dopo la manifestazione di sabato scorso alla quale hanno aderito cittadini ed associazioni, anche la federazione dei socialisti bolognesi condivide l’allarme di Confesercenti: "A breve si svolgerà la conferenza dei servizi in Città metropolitana, ma sarebbe grave non ascoltare la voce dei territori".