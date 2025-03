Il Qatargate arriva sotto le Torri. Il Belgio gela Gualmini e Moretti. La difesa: "Estranee alle accuse"

La scossa dello scandalo Qatargate arriva fino a Bologna. La procura federale del Belgio, come riportato dal quotidiano Le Soir, ha infatti chiesto al Parlamento europeo la revoca dell’immunità per le eurodeputate Pd Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti. Una notizia che ha lasciato di stucco il ’partitone’ emiliano-romagnolo. E, ieri pomeriggio, il tam tam non si è mai fermato, con dem "increduli", altri "certi che la questione si chiarirà" e molti che decretano che si tratti di "un fulmine a ciel sereno". Già si sa l’iter: la richiesta di revoca dell’immunità sarà annunciata durante la sessione plenaria del 10 marzo dalla presidente Roberta Metsola. Poi sarà sottoposta alla commissione Affari giuridici che esaminerà i documenti inviati dalla Procura.

Gualmini e Moretti (entrambe rielette a Bruxelles nella circoscrizione Nord-Est, capitanata da Stefano Bonaccini) si sono autosospese dal gruppo dei Socialisti & Democratici: "Abbiamo appreso dalla stampa la notizia della richiesta, da parte delle autorità giudiziarie del Belgio, di revoca della nostre immunità" nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate. Da qui, "al fine di sottolineare la totale estraneità ad ogni fatto corruttivo, abbiamo deciso di auto sospenderci dal gruppo al quale apparteniamo S&D, per essere pienamente a disposizione della magistratura per qualsiasi esigenza istruttoria". Una dichiarazione a cui è seguita la solidarietà degli eurodeputati Pd: "Le conosciamo come persone di spiccata onestà, ed esprimiamo la nostra vicinanza". I nomi delle due eurodeputate erano comparsi in un primo momento nel fascicolo dell’indagine sul presunto scandalo di corruzione già nel 2022. L’inchiesta era finita sotto i riflettori con l’arresto dell’allora ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili e di suo marito Francesco Giorgi. Con loro, coinvolti, anche gli ex eurodeputati Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino e Marc Tarabella. Ultima a essere inserita tra gli indagati è stata l’ex eurodeputata socialista belga, Maria Arena.

Al centro delle accuse di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio di denaro, ci sarebbero somme di denaro pagate dal Qatar a esponenti politici europei per influenzare la posizione dell’Ue nei confronti dell’Emirato, come l’attenuazione delle critiche sui diritti dei lavoratori in vista dei Mondiali di calcio 2022. Un‘inchiesta, in verità, che fino a ora, sembrava senza sbocco: molte delle accuse iniziali erano cadute, mentre l’inchiesta, poi, sui presunti corruttori stranieri era passata dalle autorità belghe a quelle marocchine, lasciando alcuni degli indagati nel limbo. A creare ancora più incertezza, poi, anche l’arrivo di una nuova procuratrice. Insomma, un dossier, quello del Qatargate piuttosto intricato.

Anche per questo, tra i dem locali, resta la massima cautela, in attesa di avere elementi più concreti. Gualmini è un’esponente di spicco dell’area riformista del Pd, già vicepresidente di Bonaccini durante il suo primo mandato in Regione, e tra le europarlamentari più influenti in Ue, rieletta nel Nord-Est l’anno scorso con oltre 57mila preferenze. Seppur veneta, anche l’eurodeputata Alessandra Moretti è "di casa" sotto le Due Torri. Eletta, infatti, nel Nord-Est, è da sempre attiva anche nel nostro territorio.

Rosalba Carbutti