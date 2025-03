Il Quartetto Werther in scena

Cambio di programma per la rassegna ’I concerti’ di Musica Insieme. Domani sera alle 20,30 sul palco dell’auditorium Manzoni sarà infatti protagonista il Quartetto Werther, una tra le formazioni cameristiche più promettenti del panorama concertistico internazionale, fondata nel 2016. Il previsto concerto di EsTrio non avrà luogo per l’indisposizione di una delle artiste.

Saranno quindi Misia Jannoni Sebastianini al violino, Martina Santarone alla viola, Vladimir Bogdanovic al violoncello e Antonino Fiumara al pianoforte a tracciare un’ideale storia del quartetto per archi e pianoforte, dai primi capolavori scaturiti dalla penna di Mozart all’olimpico omaggio del rumeno George Enescu al Maestro Gabriel Fauré. A concludere il programma sarà il giovanile Quartetto op. 3 di Mendelssohn. "Al pubblico bolognese –dicono i musicisti del Quartetto – ci piacerebbe trasmettere l’amore che abbiamo per la musica da camera, ma anche raccontare dei compositori e un po’ di noi, per condividere storie con chi ascolta". Il nome del Quartetto è un omaggio a Goethe e Brahms, che nel comporre il suo ultimo Quartetto con pianoforte si è ispirato alla figura del ’giovane Werther’.

Da segnalare che domani mattina, gli stessi interpreti saranno protagonisti del terzo appuntamento di ’Che Musica, Ragazzi!’, il ciclo di incontri gratuiti organizzati da Musica Insieme e dedicati agli alunni delle scuole elementari e medie, che si terrà alle 10,30 sempre al Manzoni.