Anziana morta a Bologna, badante indagata. Il quartiere abbraccia la famiglia: "Sempre circondata dall’amore, Elena era una bella persona"

Bologna, 11 ottobre 2025 – In via Panigale regna il silenzio, anche se è quasi mezzogiorno. Poche auto, pochi pedoni. Fuori il cancello della palazzina in cui abitava la signora Elena Panettere tutto tace e nemmeno dalle finestre degli altri appartamenti proviene alcun rumore. Qualcuno passa distrattamente di fronte al suo campanello, di corsa, tranne una signora, poco più giovane della 85enne spirata al Maggiore mercoledì: alza gli occhi in alto, cerca un’ombra alla finestra e poi abbassa di nuovo lo sguardo e scuote la testa. "Che tragedia. Non ci posso pensare", sussurra mentre continua la sua passeggiata accompagnata dal girello.

Poco distante dalla casa dell’anziana ustionata, fuori dall’ingresso di un bar sotto il portico, diverse persone commentano quanto è successo: "Tutti conoscevano Elena e conoscono la sua famiglia, già segnata dal dolore nell’ultimo periodo a causa della perdita di Mauro, il marito della signora, che è venuto a mancare pochissimo tempo fa – racconta una vicina di casa –. È successo qualcosa di inspiegabile: un incidente che non sarebbe dovuto capitare".

Sull’incidente domestico, avvenuto lo scorso 3 ottobre, stanno indagando i poliziotti del commissariato Santa Viola

Il pensiero di un’altra signora va subito alla famiglia: "La amavano tutti, i suoi figli non l’hanno mai lasciata sola, in particolare da quando è venuto a mancare il loro papà – afferma –. E lei era così dolce e gentile, lo è sempre stata. Nell’ultimo periodo, però, molto probabilmente a causa della malattia avevo notato in lei un peggioramento. Ma era sempre allegra e solare". In quartiere "tutti la conoscevano – confessa un signore che abita lungo via Marco Emilio Lepido –. Io, devo ammetterlo, la conoscevo solo di vista, ma ho saputo quello che le è capitato ed è stata comunque una pugnalata al cuore. Nessuno mai dovrebbe vivere ciò che la signora Elena ha vissuto in quel momento e anche nei giorni di agonia. Abbraccio la sua famiglia, che starà soffrendo la sua tragica perdita".

La comunità è sotto choc e in molti preferiscono non commentare: al nome di Elena, un capannello di persone tuona un "ci dispiace" collettivo, allargando le braccia e mettendosi le mani tra i capelli, ancora troppo scossi per parlarne: "Lei era meravigliosa e i suoi figli anche. Una famiglia perfetta, chissà ora come staranno tutti".