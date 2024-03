Il Quartiere:: "Besta, indietro non si torna"

Da febbraio c’è un ordine del giorno depositato da Sinistra unita in Consiglio di quartiere San Donato-San Vitale che sollecita lo stop al progetto delle scuole Besta. Se la richiesta restasse inevasa, Sinistra unita si è detta pronta a chiedere l’intervento della Prefettura e le dimissioni della presidente Adriana Locascio. La quale replica avvisando che, di fatto, sulle Besta indietro non si torna. E che la protesta di Sinistra unita ("Non capisco queste pagliacciate") è "svilente per l’istituzione". "Non c’è fretta di discutere l’ordine del giorno di Sinistra unita che ha un contenuto tutto politico e non tecnico – illustra –, non si può fermare un’area di cantiere consegnata", se non "con un’occupazione che ogni fine settimana sta portando nel parco feste techno, con birra, senza servizi igienici e con casette sugli alberi che non credo facciano contenti gli uccelli".

Locascio assicura che la richiesta di discussione verrà calendarizzata in base a impegni dell’amministrazione e della presidente stessa. Fretta non c’è, poiché il progetto Besta è stato votato nel bilancio comunale e nel programma degli obiettivi del quartiere del 2021, 2022 e 2023, ed è stato discusso in commissione e in un Consiglio aperto. È "da mettere in evidenza – prosegue Locascio – che la richiesta di convocare il Consiglio di Quartiere, una volta aperto il cantiere, appare quantomeno singolare. Cosa ha impedito la partecipazione dei consiglieri di Sinistra Unita, Potere al Popolo e Fratelli d’Italia agli altri momenti istituzionali, come appunto quando si è votato?". Sulla vicenda anche il consigliere Pd Marco Piazza: "La nuova scuola porterà oltre 500 metri quadri di parco in più: forse la battaglia ambientalista è sfuggita di mano?".