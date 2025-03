Il ’quartiere’ San Donato: "I mali da sconfiggere?. I cantieri e il degrado"

La parola più pronunciata dai cittadini del quartiere San Donato è "speranza". Fiducia che il tram, una volta funzionante, possa effettivamente far rifiorire la zona, e l’augurio che il degrado e la criminalità presenti nell’area, scemino definitivamente. Sono questi i temi principali di questo viaggio tra i pareri dei cittadini che sono nati e vivono in queste strade, il dibattito, come spesso accade, è aperto e vario.

"San Donato è stato per anni un quartiere popolare formato perlopiù da lavoratori onesti e pensionati. Una zona tranquilla e a misura del cittadino. Fatta di attività fiorenti che davano lustro alla città. Poco alla volta, però, c’è stato un lento rotolare verso il basso, gli effetti sono stati devastanti e ora in strada non c’è quasi più nessuno", afferma Massimiliano Trombetti.

Non tutti però pensano che San Donato si avvi verso un progressivo svuotamento di residenti, anzi secondo altri cittadini questo intrico di vie mantiene orgogliosamente la sua identità storica. "Il quartiere fa molte iniziative e anche la biblioteca. Abbiamo anche il liceo Copernico ed è una zona viva in cui sono molto tranquillo. Una cosa che non va, però, è la gestione dei rifiuti: mi aspetto maggiore correttezza", sostiene Paolo Zamparini.

È d’accordo anche Sirio Rosato: "Il degrado è presente, ma non in maniera così estrema come in Bolognina, per fare un esempio".

Non è tutto "così pessimo come si pensa. È vero che i lavori del tram stanno creando qualche complicazione ma sono temporanei e finiranno presto", assicura Giancarlo Biondi. Però è "un’area trafficata", racconta Giacomo Pantaleo. Ad aggravare la situazione della viabilità ci si è messo anche il basket: "Da quando la Virtus gioca in zona Fiera, è muoversi in macchina è una impresa. Un consiglio sui lavori del tram? Valorizzino i particolari, servono piccoli aggiustamenti intorno ai binari (marciapiedi, strisce pedonali, eccetera) che possano rendere il quartiere più vivibile", sottolinea.

Un’area divisa da una sorta di ‘linea gotica’ che taglia a metà il sobborgo in via della Repubblica. Da una parte l’area dei palazzi della Regione, la Fiera e Virtus Segafredo Arena. Dall’altra "spaccio e delinquenza", dice Stefania Poggi. "Abbiamo una parte residenziale molto tranquilla. Tuttavia nell’area teatro di episodi criminali spesso abbiamo i carabinieri o la polizia che ci chiedono informazioni su un qualche episodio avvenuto sulla strada. Tram? Abbiamo avuto un calo importante dell’affluenza di persone".

Al suo fianco, Filippo Passilongo: "Le forze dell’ordine sono le prime ad aiutarci e ci danno la mano migliore, standoci vicini – dice -. Non ci sentiamo più sicuri a tenere aperti un negozio e sentiamo poca vicinanza da parte del Comune, nonostante in questi mesi siano stati diversi gli episodi gravi accaduti".

Un’area con "poco passaggio e tanti problemi", confessa Andrea Bianchi. Ormai "i delinquenti spacciano all’aria aperta e in pieno giorno, tanti esercenti stanno abbassando la serranda. In più i cantieri del tram hanno attratto la microcriminalità. Speriamo che in futuro ci sia una rinascita della zona", osserva Bianchi.

Secondo Omero Micheletti "San Donato fa paura: sicurezza zero, tanto degrado e mi hanno spaccato già due volte il vetro della macchina. Non viviamo bene, spesso sentiamo dire una realtà diversa da quella che poi viviamo noi in quartiere nel quotidiano".

In alcune zone vicine alla Fiera, sono i cantieri del tram a essere un problema: "Le strade sono state ristrette, non si riesce a passare, la viabilità è bloccata e abbiamo un grande intasamento del traffico a causa dei lavori – dice Roberto Gardini -. Inoltre qui si sono spostati tanti centri di delinquenza che per un periodo hanno spacciato a ogni ora del giorno sotto le nostre case".