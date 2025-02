Il questore accoglie il nuovo dirigente Digos

Si è insediato ieri negli uffici al terzo piano della Questura il nuovo dirigente della Digos, Andrea Canaparo. Il poliziotto, che arriva da Trieste, dove ha ricoperto negli ultimi sei mesi il medesimo ruolo, arriva da 13 anni di Digos a Milano. Il questore Antonio Sbordone, nell’accoglierlo nella squadra bolognese, ha ricordato come la Digos nostrana sia "un ufficio armonioso, dove ci sono professionisti preparati. Una base, una struttura e una tradizione che sicuramente permetteranno al dottor Canaparo di lavorare bene".

Nell’accogliere il nuovo dirigente, Sbordone ha anche ringraziato la ex dirigente Rita Fabretti, che da ieri è a capo della Divisione investigazioni generali e operazioni speciali a Torino, "per ciò che ha fatto in questo pur breve periodo a Bologna: le esigenze dell’Amministrazione vanno rispettate e a Torino si era creata un’esigenza. Salutiamo una poliziotta valida dal punto di vista umano e professionale". Il questore ha quindi accolto il "nuovo collega, su cui la direzione centrale conta, perché Bologna è una piazza importante: andremo avanti bene, in un contesto in cui siamo continuamente allertati".

Dal canto suo Canaparo si è detto "molto contento di dirigere la Digos di una piazza così grande e importante". E dopo la lunga esperienza milanese, e a chi gli chiede se si aspetti di trovare, a Bologna, una situazione diversa, risponde: "Mi aspetto alcune dinamiche diverse rispetto a Milano, ma credo anche che per tante cose le due città viaggiano su binari paralleli, sono abbastanza simili".

La prima prova di piazza per il neodirigente è prevista già sabato, quando associazioni e collettivi scenderanno in piazza per la seconda manifestazione contro il Ddl sicurezza.

n. t.