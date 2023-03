Il questore: "Controlli a tappeto nel weekend"

Controlli a tappeto, soprattutto nel weekend, in zona universitaria per rispondere alle richieste di tranquillità e sicurezza dei residenti. Li ha annunciati il questore Isabella Fusiello, recependo così le istanze di chi vive tra via Zamboni, via Petroni e piazza Aldrovandi. E si partirà intensificando le verifiche nei locali e nei negozi di vicinato, per accertare il rispetto degli orari e delle leggi, tra cui la somministrazione degli alcolici ai minorenni e alle persone già ubriache.

Il problema, come infatti spiega il questore, è che "spesso viene dato da bere a persone che hanno già bevuto" e, di conseguenza, questo stato d’animo alterato è alla base di risse e aggressioni che si sono verificate in zona universitaria in questi mesi. Non moltissime però; come ha sottolineato il questore Fusiello, "la sala operativa non riceve richieste incessanti di interventi".

I servizi, che vedranno il coinvolgimento della divisione Pas della polizia di Stato con l’ausilio della polizia locale, inizieranno già da giovedì. A illustrare i dettagli, è stato il dirigente del commissariato Due Torri San Francesco Paolo Pellegatti: "Intensificheremo già da questa settimana i controlli, soprattutto il giovedì, venerdì e sabato – ha spigato –. Controlli che si protrarranno fino alla notte, perché molti locali vanno oltre l’orario e molti giovani rimangono nelle vie del centro storico. Anche solo la permanenza di 200 o 300 persone che vociano e bevono dà sicuramente fastidio ai residenti che hanno il sacrosanto diritto di riposarsi".

Nei controlli sarà impegnata una trentina di agenti prevalentemente dalle 22 fino alle 2. E non riguarderanno, ovviamente, solo il contrasto della movida molesta, ma anche la lotta allo spaccio: in merito, nell’ultimo semestre il personale del commissariato ha arrestato 15 persone, a cui si aggiungono i dieci arresti effettuati dalle Volanti, oltre a una quarantina di denunce Nell’ultimo trimestre, poi, sono stati sequestrati dalla polizia 111 grammi di hashish, 10 grammi di cocaina e circa 35 grammi di eroina.

