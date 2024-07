Il questore saluta 59 nuovi agenti. I sindacati: "Si aiutino a restare qui"

Cinquantanove nuovi agenti in prova in città, di cui 50 assegnati agli uffici della Questura e 9 nei commissariati di Imola e San Giovanni. E altri 11 poliziotti, in arrivo da altre città e reparti, anch’essi assegnati a Bologna. Una boccata d’aria per gli organici della polizia, che in questi giorni perdono settanta unità, trasferite ad altre città. I giovani agenti, vincitori di concorso, già impegnati nell’ordine pubblico del Tour de France, sono ora in ‘fase di applicazione pratica’ fino al 5 ottobre. Il questore Antonio Sbordone ha dato loro il benvenuto venerdì: "Mi aspetto da voi grande impegno, equilibrio e serietà nel servire quotidianamente la comunità – ha detto il questore – è importante che conserviate sempre l’entusiasmo e la voglia di fare che avete adesso".

Intanto, però, il sindacato Siulp ricorda come 70 poliziotti lasceranno Bologna, ottenuto il trasferimento "in sede più gradita, anche in funzione degli stipendi ancora troppo bassi per vivere nel capoluogo emiliano", spiega Amedeo Landino. "Sono stati sostituiti, soprattutto da agenti in prova appena usciti dalle scuole di Polizia – spiega –, ma che probabilmente, senza interventi strutturali, di welfare sociale ed abitativo, dopo aver maturato la loro esperienza lasceranno Bologna". Un problema più volte sollevato anche dal segretario del Sap Tonino Guglielmi: "Un grande limite – dice – che si ripercuote sulla professionalità di cui si priva la cittadinanza non avendo sul territorio operatori presenti stabilmente".