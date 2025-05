Il questore Sbordone: "Le zone rosse utili per mantenere l’attenzione alta"

Le zone rosse "sono state e sono importanti perché, in qualche modo, costringono tutte le forze di polizia ad essere più attente, in quanto c’è un’ordinanza da far rispettare". E questa attenzione, concretamente, ha portato "a effettuare più arresti e denunce: insomma, è uno strumento che pone l’attenzione su aree che vanno effettivamente attenzionate". Lo ha detto il questore Antonio Sbordone, ragionando sulla situazione sicurezza in città, a margine dell’incontro di presentazione di ‘Una rete di valori’, alla presenza dell’assessore allo Sport Roberta Li Calzi e del direttore di Ascom Giancarlo Tonelli. Una giornata dedicata alla disciplina paralimpica sitting volley, che si svilupperà oggi tra Sferisterio, dove si terrà il torneo organizzato dal Villanova Volley, Montagnola e piazza XX Settembre e che vedrà la partecipazione di 300 studenti. In Montagnola sarà presente il track multimediale della Polizia postale, che accoglierà i ragazzi prima di un passaggio in piazza XX Settembre, dove è in atto da mesi un progetto di recupero dello spazio che vede in campo Comune e Ascom.

Un’area, quella dove oggi si fonderanno sport, inclusione e sicurezza, che periodicamente torna sotto i riflettori per episodi di violenza o di microcriminalità. "Non abbiamo vinto la battaglia – ha detto sul punto il questore –: probabilmente non la vinceremo mai, ma sono stati fatti dei passi avanti e altri se ne possono fare". Perché il contesto "non è semplice – continua Sbordone –: abbiamo a che fare con una moltitudine di persone che sono potenzialmente pericolose, per situazioni di disagio e marginalità o per il coinvolgimento in vicende di tossicodipendenza o di spaccio. Il fronte è vasto, e noi non possiamo fare altro che recuperare gli spazi con uno sforzo congiunto da parte di tutte le istituzioni: mi pare che questo sforzo congiunto lo stiamo facendo, sono moderatamente soddisfatto e non bisogna mollare". Per il questore, la strada è insomma quella della collaborazione e sinergia tra istituzioni. E se certo, "se avessimo più pattuglie - e auspichiamo che in un prossimo futuro sia così - saremmo più presenti sul territorio", tuttavia la microcriminalità "non potrà mai essere debellata soltanto con le forze di polizia: una militarizzazione totale non è possibile e non è nemmeno auspicabile". Quindi, per il questore Sbordone non c’è solo la questione della carenza di agenti - "ne sento parlare da quando sono in polizia, c’è anche in questo momento, e se fossimo di più potremmo fare qualcosa di più", dice - ma la priorità resta "l’esigenza di concentrare bene gli interventi, fare un’analisi delle priorità e fare iniziative come quella di stiamo parlando".

Sbordone ha espresso il suo parere anche sulla polemica nata sull’uso del taser, dopo l’intervento dei carabinieri che l’hanno usato per fermare un esagitato che stava colpendo con delle forbici dei passanti in Bolognina: "Io – è fermo il questore – dico senza mezzi termini che sono assolutamente favorevole a questo strumento. Certo, bisogna usarlo con la testa, come è successo in questa circostanza, in cui c’erano tutti gli estremi per farlo. Dico anche che è uno strumento di tutela degli operatori, perché di fronte a una persona aggressiva e pericolosa, che ti può fare del male, meglio usare il taser che altro".

Nicoletta Tempera