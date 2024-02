Il questore Sbordone: "Stop alla violenza sulle donne. Dobbiamo tutti fare di più"

"Per quanti sforzi vengano fatti da tutte le istituzioni, evidentemente non bastano a contenere il fenomeno della violenza di genere. Perché siamo continuamente a contare femminicidi. E non solo". Il questore Antonio Sbordone (al centro nella foto) è partito da questa constatazione tanto realistica quanto amara per presentare il convegno che questa mattina, ospitato nella suggestiva cornice del Modernissimo, illustrerà ‘Rete sociale e strumenti normativi a difesa delle donne’, puntando l’attenzione su uno strumento amministrativo, l’ammonimento del questore, che negli anni si è dimostrato sempre più utile a contenere condotte di molestie, maltrattamenti e stalking. Dopo i saluti di Sbordone, del sindaco Matteo Lepore e del procuratore Giuseppe Amato, a trattare il tema interverrà il direttore del Servizio centrale anticrimine della polizia Giuseppe Linares. Seguirà poi una tavola rotonda, alla presenza della dirigente dell’Anticrimine bolognese, Silvia Gentilini, della presidente del coordinamento dei centri antiviolenza in regione, l’avvocato Cristina Magnani, della presidente di Mondo donna onlus Loretta Michelini, del dottor Alessio Bertini, direttore del pronto soccorso del Maggiore e di Gina Simona Simoni, responsabile dei servizi sociali del Comune. Tutti gli attori di quella rete, insomma, che sostiene le donne vittime di violenza e studia ogni giorno percorsi più incisivi di prevenzione sociale.

"Rispetto a un fenomeno pervasivo come la violenza di genere – ha detto il questore – voglio rappresentare l’esigenza di fare di più. Abbiamo deciso di sviluppare un focus sull’ammonimento perché, come dimostrato dai dati, ci restituisce risultati: è bassissima, infatti, la recidiva per chi viene colpito da un ammonimento".

A portare la propria testimonianza, una delle tante donne che ogni giorno si rivolgono alla polizia per chiedere aiuto: "Questa ragazza – dice la dirigente Gentilini – aveva smesso di vivere dopo aver lasciato l’ex, al termine di una relazione durata 13 anni. Lui aveva infatti iniziato a perseguitarla, tanto che lei, quando andava a lavoro, per non essere riconosciuta indossava una parrucca". Una situazione insostenibile, da cui era uscita proprio sfruttando la possibilità dell’ammonimento: "Che è uno strumento rapidissimo e agile: non prevede spese, perché non c’è bisogno di un’assistenza legale. Io lo definisco un ‘cartellino giallo’, rende l’idea", spiega ancora Gentilini, che sottolinea come "in casi gravi, l’ammonimento può essere messo in atto anche in poche ore. A seguito, ovviamente, dei nostri accertamenti". Anche per questo, rispetto allo scorso anno, il numero degli ammonimenti è aumentato e se prima erano quasi esclusivamente le italiane a richiederlo, "adesso hanno iniziato a rivolgersi a noi anche tante straniere, per raccontare quello che vivono". "Uno strumento che funziona – puntualizza il questore – perché l’ammonito nella maggior parte dei casi viene ‘sorpreso’ da questa ingerenza dell’autorità pubblica in quelle che pensa essere faccende private e cambia registro. Tuttavia, bisogna lavorare molto anche su ambiti diversi. Come i percorsi rivolti agli uomini maltrattanti, perché spesso queste persone non si rendono conto della gravità delle proprie condotte: inseriti in un percorso di recupero, ne possono venire fuori".

Nicoletta Tempera