Il quotidiano innamoramento di Mariangela Gualtieri

Mariangela Gualtieri di scena stasera (alle 21) al Laura Betti di Casalecchio dove interpreta Il quotidiano innamoramento, con la guida di Cesare Ronconi. Una produzione Teatro Valdoca sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna che vede la scrittrice cesenate, una delle voci poetiche piú apprezzate della scena contemporanea, dare voce ai versi di Quando non morivo, intrecciandoli ad altri del passato. Il tentativo resta quello di rendere ciò che Amelia Rosselli chiamava ‘incanto fonico’, quel bagno acustico che sprofonda ognuno in se stesso e allo stesso tempo tiene viva e affratellata la comunità dei presenti. Tutto muove dalla certezza che la poesia attui la massima efficacia nell’oralità, da bocca a orecchio, in un rito in cui anche l’ascolto del pubblico può essere ispirato, quanto la scrittura e quanto il proferire della voce.