Il racconto del ricercatore: "Il docente mi manipolava. Dall’ateneo poco sostegno"

"Spero che con questo processo si concluda un incubo durato troppo tempo. Poi me ne andrò da Bologna". Marco (il nome è di fantasia) è il ricercatore dell’Alma Mater che ha denunciato il suo professore per stalking e violenza sessuale. Domani si aprirà il processo a carico del docente e il trentenne è pronto a ripercorrere una vicenda "molto dolorosa, che mi ha portato quasi a perdermi", come racconta. Tutto inizia a Roma, in un convegno, nel 2017. Qui Marco incontra il professore, che stava partecipando in veste di presidente di un importante ente. "È subito entrato in contatto con me – spiega Marco –, nutrivo grande rispetto per lui, la sua posizione. E così quando mi ha invitato a un aperitivo ho accettato. Ed è nata la nostra amicizia". Che, stando al racconto del ricercatore, è proseguita negli anni: "Lavoravo in un’università del centro Italia. Lui veniva a trovarmi spesso. Faceva sempre battute allusive, mi disturbavano, ma non volevo sembrare scortese con una persona ‘importante’. Poi mi propose di partecipare a un bando per venire a lavorare a Bologna. All’inizio non volevo. Fu il mio ragazzo a spingermi. Partecipai al concorso e, senza troppa sorpresa, lo vinsi. Sono arrivato a settembre del 2022. Una volta in dipartimento, le parole sono diventate gesti, carezze in zone sempre più intime. Che io non volevo".

Ma che Marco, per paura anche di perdere il suo assegno di ricerca, ha subìto in silenzio per un anno. "Mi tenevo tutto dentro – dice –. Non mi confidavo quando mi faceva vedere foto sconce e inopportune o quando allungava le mani. Ero del tutto succube. Avevo anche iniziato a somatizzare: mi erano venuti eczemi e psoriasi. Era un gorgo: il professore mi voleva solo per sé, aveva fatto in modo di isolarmi in dipartimento. Poi il mio ragazzo, che non lo sopportava più, mi ha lasciato". E così, una mattina di dicembre del 2023, Marco esplode: "Non mangiavo più. Arrivato in università ho vomitato. Ho incontrato un mio collega. E sono scoppiato a piangere, raccontando tutto. Ho scritto una relazione di dieci pagine al consigliere di fiducia del dipartimento e poi sono andato dai carabinieri". In università Marco raccoglie la solidarietà dei colleghi, "ma solo loro. Per il resto, il nulla. Dopo la denuncia il prof mi ha mandato un messaggio suggerendomi di licenziarmi. Gli hanno messo il braccialetto elettronico, non si può avvicinare a me entro i 200 metri. Ma ovviamente in università l’allarme scatta sempre. E allora per evitarlo mi hanno ‘suggerito’ di cambiare orari. Io, non lui. Sono la vittima, ma sono io a essere costretto a cambiare abitudini". Marco racconta di aver chiesto aiuto, "per capire se ero io quello sbagliato – spiega –. Non esistono centri di accoglienza per uomini maltrattati e così sono andato al Centro di Salute Mentale. Il responso è stato stress post traumatico da violenza". Domani, inizierà il processo e Marco è fiducioso: "Non è giusto che altri ragazzi vivano questo. Io a giugno me ne andrò da Bologna. Poi non so che ne sarà di me: è come se portassi un marchio addosso, perché ho denunciato un docente".