Il racconto del sindaco: "Presi la decisione di chiudere tutto e fu la scelta giusta"

Matteo Montanari, sindaco di Medicina, è stato il primo a ordinare che venisse istituita,

a marzo 2020, una zona rossa che chiudesse tutto il territorio. E lo ha fatto per cercare di salvare i suoi concittadini. Ora ricorda, con non poca fatica, quei terribili momenti. "Non avevamo protocolli chiari allora né libretti d’istruzioni da seguire – racconta –. Fu fondamentale collaborare e fidarsi gli uni degli altri: della Regione, dell’Asl, dei medici di famiglia. Avevamo persone che continuavano a chiamare, la febbre saliva e non riuscivano a essere presi in carico dalle strutture vicine. Avevamo numeri molto più alti dei paesi vicini". Montanari ripercorre i momenti drammatici in cui ha preso la decisione che ha cambiato per sempre la storia del suo paese: "Bisognava correre ai ripari, prendere una decisione drastica che permettesse di salvare più vite possibile. Chiudere Medicina. Con le informazioni che abbiamo ora molte cose si sarebbero potute fare diversamente, ma istituiremmo comunque una zona rossa. I numeri ci dicono che abbiamo praticamente azzerato i contagi e i decessi. Medicina è uscita da questa pandemia più forte e più compatta, grazie anche al fondamentale ruolo del volontariato. Questa comunità ha dimostrato di essere all’altezza della sfida che ha dovuto affrontare. Il ricordo di quel periodo e delle persone che non sono più con noi è importante".

z. p.