Il racconto delle esperienze con i professori "Un confronto fuori dai confini ordinari"

Riguardo il progetto "W L’Amore", all’inizio credevamo che sarebbe stato il tipico progetto noioso durante il quale nessuno avrebbe espresso la propria opinione. Invece è stato interessante perché ha trattato argomenti di cui non si parla a scuola e dei quali si dovrebbe discutere di più. A volte ci siamo trovati in situazioni imbarazzanti, dialogando con i professori di questi temi così personali, ma è stato anche divertente confrontare punti di vista differenti su argomenti che vanno fuori dall’ordinario. Il progetto ci ha fatto riflettere e abbiamo potuto conoscere i professori in modo diverso, fuori dal tradizionale lavoro scolastico. È stato utile che l’attività fosse integrata da un libricino illustrato, su cui abbiamo avuto l’opportunità di leggere consigli e commenti dei nostri coetanei, con i quali abbiamo potuto identificarci. Questa esperienza è stata molto utile e costruttiva e abbiamo appreso molto: ci ha fatto riflettere su alcuni aspetti della sessualità e sugli stereotipi che sono ancora fortemente presenti nella società. Consigliamo questo progetto perché crea consapevolezza tra i giovani e li informa sui vari aspetti dell’amore, in tutte le forme che questo può avere.