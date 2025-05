Il raduno benefico delle Porsche

Un tuffo nel mondo Porsche con uno sguardo verso la beneficenza. Domenica scorsa a Palazzo Zambeccari ‘il Conte’ a Sala, si è tenuto un raduno di possessori della prestigiosa fuoriserie, dal titolo ‘Porsche and friends’, alla seconda edizione, con modelli che hanno spaziato dagli anni ’50 ai 2000. L’evento, organizzato, promosso e sponsorizzato dalla famiglia Cotti di Persiceto, in particolare dall’imprenditore Andrea Cotti, ha visto in passerella una ottantina di bolidi. In parallelo lo stand gastronomico ha sfornato crescentine farcite e porchetta accompagnato dall’intrattenimento musicale di Sandro Show. Alla manifestazione era presente il sindaco di Sala, Emanuele Bassi.

"Siamo contenti – ha detto il primo cittadino – che Palazzo Zambeccari (di proprietà dell’università di Bologna, ndr) che era chiuso da anni si sia riaperto agli eventi. Un modo, in un contesto prestigioso, per tenere vivo il territorio". L’incasso della manifestazione è stato devoluto all’associazione Ageop che era presente con uno stand con la signora Maura Felicani, vice presidente dell’associazione. In particolare i fondi raccolti andranno al reparto di oncologia pediatrica del policlinico sant’Orsola di Bologna.

p. l. t.