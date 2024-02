Il ragioniere secondo Fantoni: : "Ho liberato Fantozzi da Villaggio"

Fantozzi lo ha accompagnato per tutta la vita: alle scuole medie dove il professore di italiano assomigliava tantissimo a Villaggio; durante la gioventù quando, leggendo Fantozzi contro tutti, aveva scoperto che il suo cognome veniva confuso, così come Fantocci o Bambocci, con quello dell’eroe mediocre; alla consacrazione d’artista a Stasera mi butto dove, davanti a Gigi Sabani, si era lanciato nella sua imitazione. Insomma, per Gianni Fantoni la maschera creata da Paolo Villaggio è stata una sorta di ‘adorabile ossessione’. Al punto da spingerlo alcuni anni fa a vendere la casa per acquistare i diritti legati al personaggio nel tentativo di produrre un musical che non si è mai fatto. "Sono stati dieci anni di peripezie – spiega lui – che racconto nel libro Operazione Fantozzi: lì metto in file tutte le traversie e le sofferenze che ho dovuto patire prima di arrivare in paradiso".

Il paradiso è lo spettacolo in scena da oggi a domenica al Celebrazioni Fantozzi, una tragedia che vanta una regia d’eccezione, quella di Davide Livermore, e una produzione altrettanto eccellente, il Teatro Nazionale di Genova. Accanto al protagonista un nutrito cast di attori impegnati a dar vita ai personaggi della saga: dalla signora Pina alla figlia Mariangela, da Filini alla signorina Silvani fino alla contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare. Nell’allestimento, ricavato da primi tre libri pubblicati fra il ‘71 e il ‘76, vengono rievocati gli episodi più celebri, dalla partita a tennis nel nebbione al lancio dal terrazzino sul bus fino alla celeberrima citazione della Corazzata Potemkin. Un po’ commedia dell’arte, un po’ tragedia classica, un po’ pochade comica...

Fantoni, come è nata questa operazione?

"Livermore aveva espresso il desiderio a Elisabetta, la figlia di Villaggio, di costruire uno spettacolo su Fantozzi e lei lo aveva indirizzato a me in quanto detentore dei diritti. Ci siamo dati subito la mano. Lo spettacolo, per cui prevediamo tre anni di repliche, ha debuttato solo a Genova con settemila spettatori in dieci giorni. Dopo tante sportellate in faccia per me è una grande soddisfazione lavorare con un regista che ha inaugurato quattro volte la Scala. Di Fantozzi sono stato spettatore, fan, imitatore ed ora erede".

Ha conosciuto Villaggio?

"Nel ‘91 a Paperissima dove era venuto per uno sketch con Lorella Cuccarini. Ero nel cast del programma e gli dissi che facevo la sua imitazione: mi chiese di esibirmi in un corridoio di Mediaset solo per lui. Fu una situazione surreale ma poi rimanemmo in contatto. Tanti anni dopo quando gli dissi che avevo venduto casa per comprare i diritti mi rispose: ‘Devo piangere?’".

Aveva la fama del cattivo. Era vero?

"No, tutt’altro. Gli piaceva lasciare interdette le persone che si trovavano davanti perché, sosteneva, un antipatico dura per sempre mentre di un simpatico ci si ricorda solo per una sera. Non sopportava i servili e rispettava chi non era succube. Insomma, era troppo cattivo per esserlo sul serio".

Come si può fare delle sventure di Fantozzi una tragedia?

"Quello di Villaggio è un personaggio senza tempo, impermeabile, destinato al fallimento. Possiede il dramma dentro di sé. Nello spettacolo si ride molto perché il comico non è che l’altro lato del tragico. Abbiamo liberato Fantozzi da Villaggio: in passato lo imitavo e ora lo reinterpreto. Cioé aggiungo colori e sentimenti profondi".

La sua è una lunga carriera di alti e bassi?

"Ho cominciato da ragazzino facendo spettacoli nelle birrerie di Ferrara e poi è venuta la tv di Costanzo e i programmi Mediaset degli anni ‘90. Con la crisi della televisione comica scacciata dai reality, ho continuato a fare radio, musical e film. Ora mi sento in una bolla magica".