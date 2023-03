Il raid notturno Colpite decine di Suv Gomme sgonfiate e volantini sui vetri

Decine di famiglie ieri mattina hanno dovuto rinunciare alla gita fuori città, ad andare al mare, in collina o in montagna con l’auto semplicemente perché qualche farneticante ecologista aveva nella notte sgonfiato almeno una gomma delle loro automobili in regolare sosta nei pressi di casa. È successo intorno ai Giardini Margherita e in zona Saragozza: abitazioni signorili e vetture di alta gamma. Nelle vie Bellinzona, Belluzzi, Santa Chiara, Volterra sono state almeno una quarantina le vetture rese inutilizzabili da questi falsi ecologisti che si richiamano a un sito Internet, in inglese, battezzato tyreextinguishers.com (in parole povere ‘sgonfiagomme’). In larga parte sono stati colpiti dei Suv, come da istruzioni del sito cui abbiamo appena accennato, il cui indirizzo appariva in chiaro nel foglietto A4 lasciato sul parabrezza degli ignari automobilisti. "Non ce l’abbiamo con te, ma con la tua auto....", esordiva il messaggio di questi vandali. I quali hanno pensato bene di inviare nel pomeriggio una nota esplicativa anche ai quotidiani, riportando il numero delle vetture prese di mira: 37. "Ci siamo assicurati che nelle auto coinvolte non fossero presenti contrassegni che indicassero la presenza di persone con disabilità e di medici – sottolineano questi sconsiderati – Siamo persone comuni che hanno deciso di fare qualcosa di concreto per contrastare una situazione ingiusta e dannosa per tutti...". Così gli ‘sgonfiagomme’ nella nota.

Fortuna che non hanno potuto ascoltare quanto dicevano i residenti dell’area presa di mira, quando ieri mattina hanno scoperto il danno. Perché di danno autentico si tratta: si va dal tempo necessario a recuperare un compressore per pneumatici (e non tutti ce l’hanno sotto mano), al dovere chiamare un carro attrezzi (che costa) o un gommista amico di famiglia (che potrebbe, forse, anche lavorare gratis, la domenica, se conoscesse la parabola del buon samaritano...).

"Se la sono presa anche con vecchi Suv, magari con delle auto di venti anni fa che avevano la sola colpa di essere più alte del solito di 5 centimetri – spiega un residente di via Bellinzona che desidera restare anonimo – Ho visto a terra anche una 500 L: non è un suv, e quindi non si capisce perché l’abbiano danneggiata. Nel mio caso, ho l’auto in leasing, e con il carro attrezzi non ho problemi perché ci pensa l’assicurazione. Ma chi non è nelle mie condizioni? Domattina (questa mattina, ndr) dovrà chiamare il soccorso stradale e perdere tempo...". Telecamere in zona? "Forse qualcuna c’è", risponde il residente di via Bellinzona. Ieri mattina hanno effettuato sopralluoghi la Digos e la Polizia municipale. Le indagini sono in corso.

Maurizio Marabini