Il rame e il ferro per dare luce L’arte di Michelangelo Barbieri

Michelangelo Barbieri, figlio dello scultore bolognese Martino, ha respirato arte fin da piccolo, imparando una lezione che lo accompagnerà tutta la vita. Al giovane artista è dedicata ‘Città invisibili’, mostra aperta fino all’11 luglio alla Galleria Forni. "Anche se mio padre non c’è – ha ricordato Barbieri - mi ha insegnato a cercare dentro me stesso. Ho iniziato come lui dal legno, poi siamo passati all’uso di altri materiali. Oggi mi sto soffermando sul rame e sul ferro". Ed effettivamente in via Farini 26f è esposto un ricco corpus di sculture recenti che sfruttano tali materiali, con un’attenzione in particolare al rame. Questo metallo gli consente di sprigionare una morbida luce rosata in grado di avvolgere non solo le sculture ma anche le altre opere in esposizione. Infatti, in mostra compaiono anche alcuni dipinti che strizzano l’occhio al mondo del graffitismo, evocato perlopiù dall’uso di smalti, spray e stencil. L’esperienza nel campo della scenografia e dell’architettura ha portato Barbieri a una serie scultorea intitolata per l’appunto ‘Città invisibili’ che è stata protagonista anche della prima personale organizzata sempre alla Forni nel 2014. "È da parecchi anni – spiega l’artista – che porto avanti la mia indagine su tale tematica: mi appartiene molto, e penso che ci sia molto da raccontare". Tuttavia, le opere di oggi si distinguono da quelle del passato per una chiara intenzione di asciugare le forme fino a raggiungere l’essenzialità quasi estrema. "Le parole chiave oggi – afferma Barbieri – sono “viaggio” e “leggerezza”. Non a caso, le mie sculture invitano lo spettatore a scrollarsi di dosso condizioni interiori pesanti per viaggiare più liberi e sereni. Bisogna lasciare fuori quello che è il peso di tutto ciò che ci circonda: problematiche, negatività e tristezza".

Manuela Valentini